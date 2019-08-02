Пенсія - не привід для нудьги: група німецьких пенсіонерів вирушила на рок-фестиваль

Мешканці будинку престарілих "Хаус ам парк" з голштінського міста Хайде вирушили на найбільший у світі фестиваль важкої музики. Про це повідомляє DW.

Фестиваль проходить на півночі Німеччини в містечку Вакен в землі Шлезвіг-Гольштейн. Фестиваль Wacken Open Air (01.08-03.08) проводиться вже тридцятий раз і збирає до 85 тисяч глядачів.



Зазначається, що на рахунку пенсіонерів-рокерів це вже шоста така поїздка.



На цей раз група пенсіонерів вирушила на фестиваль у двох автобусах, їдуть тридцять чоловік, загальний вік яких становить 800 років. Найстаршій учасниці туру - 95 років.



Деякі з пенсіонерів відвідують Ваккен вже не в перший раз. Будинок знаходиться всього лише в півсотні кілометрів від місця проведення фестивалю. У деяких з них тут працюють діти, інші родичі або знайомі.



Як повідомляли Українські Новини, німецькі пенсіонери з будинку престарілих заснували рок-групу. Повідомлялося, що група пенсіонерів буде репетирувати з австралійцями AC/DС. Загальний вік членів колективу становить 2203 років.