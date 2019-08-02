підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 12:51 15
Економіка 2019-08-02T13:45:02+03:00
Українські Новини
"Фармак" вважає необхідним введення поетапного маркування ліків

"Фармак" вважає необхідним введення поетапного маркування ліків

 

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає необхідним введення поетапного маркування ліків.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Кабмін прийняв постанову "Про введення пілотного проекту з маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів". І вже з 1 вересня в аптеках продаватимуть ліки з нанесеним на упаковку спеціальним 2D-штрих-кодом. За допомогою спеціального мобільного застосунку можна буде його просканувати і з'ясувати чи не є препарат підробленим, простроченим чи завезеним в Україну з порушенням законодавства. Втім, самого застосунку ще немає - його обіцяють "завантажити" до кінця року", - написав він.

Костюк зазначив, що як найбільший вітчизняний виробник ліків "Фармак" підтримує цю ініціативу, яку вже впроваджено в ЄС.

"Що особисто в мене викликає занепокоєння: процес введення 2D-маркування та розробки мобільного застосунку має бути синхронізованим. Тобто якщо постанова вводиться з 1 вересня, то і спеціальна програма має бути готова до цієї ж дати. Маркування ліків виробниками потрібно зробити поступовим - слід визначити, які ліки в першу чергу маркуються, які потім", - написав він.

Зі слів Костюка, переоснащення пакувальних ліній пов'язано з великими витратами і це серйозні інвестиції в інфраструктуру виробника і всієї дистрибуції.

"Ми повинні слідувати європейським практикам, тоді процес переходу буде як для споживачів, так і для виробників - оптимальним", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

Більше новин про: Фармак Володимир Костюк

Архів
Новини
Володимир Зеленський і Андрій Богдан . Фото: .facebook/Андрій Богдан
Зеленський підтвердив, що Богдан написав заяву на звільнення 13:48 Доповнено
В суботу в Україні місцями пройдуть дощі, температура повітря вдень до +27 13:37
Телеканал 112 Україна Фото: 112.ua
Обстріл телеканалу 112: СБУ попросила суд визначити, чи нанесений збиток 13:37
Протестувальникам феросплавникам слід запитати у Коломойського, чому він виводив мільярди в офшори, а не інвестував у модернізацію, - Марунич 13:24
В Офісі Президента помстилися Клімкіну, "забувши" про звільнення його дружини 13:24 Документ
більше новин
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
більше новин
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Сьогодні у Києві на Південному мосту обмежать рух до осені 08:10
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok