"Фармак" вважає необхідним введення поетапного маркування ліків

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає необхідним введення поетапного маркування ліків.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконавчий директор компанії Володимир Костюк.

"Кабмін прийняв постанову "Про введення пілотного проекту з маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів". І вже з 1 вересня в аптеках продаватимуть ліки з нанесеним на упаковку спеціальним 2D-штрих-кодом. За допомогою спеціального мобільного застосунку можна буде його просканувати і з'ясувати чи не є препарат підробленим, простроченим чи завезеним в Україну з порушенням законодавства. Втім, самого застосунку ще немає - його обіцяють "завантажити" до кінця року", - написав він.

Костюк зазначив, що як найбільший вітчизняний виробник ліків "Фармак" підтримує цю ініціативу, яку вже впроваджено в ЄС.

"Що особисто в мене викликає занепокоєння: процес введення 2D-маркування та розробки мобільного застосунку має бути синхронізованим. Тобто якщо постанова вводиться з 1 вересня, то і спеціальна програма має бути готова до цієї ж дати. Маркування ліків виробниками потрібно зробити поступовим - слід визначити, які ліки в першу чергу маркуються, які потім", - написав він.

Зі слів Костюка, переоснащення пакувальних ліній пов'язано з великими витратами і це серйозні інвестиції в інфраструктуру виробника і всієї дистрибуції.

"Ми повинні слідувати європейським практикам, тоді процес переходу буде як для споживачів, так і для виробників - оптимальним", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.

У 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.

Продукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.