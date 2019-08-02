"Фармак" вважає необхідним введення поетапного маркування ліків

\r\nВеликий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає необхідним введення поетапного маркування ліків.\r\nПро це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав виконавчий директор компанії Володимир Костюк.\r\n"Кабмін прийняв постанову "Про введення пілотного проекту з маркування контрольними (ідентифікаційними) знаками та проведення моніторингу обігу лікарських засобів". І вже з 1 вересня в аптеках продаватимуть ліки з нанесеним на упаковку спеціальним 2D-штрих-кодом. За допомогою спеціального мобільного застосунку можна буде його просканувати і з'ясувати чи не є препарат підробленим, простроченим чи завезеним в Україну з порушенням законодавства. Втім, самого застосунку ще немає - його обіцяють "завантажити" до кінця року", - написав він.\r\nКостюк зазначив, що як найбільший вітчизняний виробник ліків "Фармак" підтримує цю ініціативу, яку вже впроваджено в ЄС.\r\n"Що особисто в мене викликає занепокоєння: процес введення 2D-маркування та розробки мобільного застосунку має бути синхронізованим. Тобто якщо постанова вводиться з 1 вересня, то і спеціальна програма має бути готова до цієї ж дати. Маркування ліків виробниками потрібно зробити поступовим - слід визначити, які ліки в першу чергу маркуються, які потім", - написав він.\r\nЗі слів Костюка, переоснащення пакувальних ліній пов'язано з великими витратами і це серйозні інвестиції в інфраструктуру виробника і всієї дистрибуції.\r\n"Ми повинні слідувати європейським практикам, тоді процес переходу буде як для споживачів, так і для виробників - оптимальним", - зазначив він.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у 2018 році порівняно з 2017 роком "Фармак" збільшив прибуток на 25,2%, або на 211 млн гривень, до 1,05 млрд гривень.\r\nУ 2018 році виручка компанії збільшилася на 8,8%, або на 534 млн гривень, до 6,6 млрд гривень порівняно з 2017 роком.\r\nПродукція компанії експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.\r\nНа підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.\r\n14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.\r\nЗ 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.