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02 серпня 2019, пʼятниця, 11:17 14
Азія 2019-08-02T11:30:01+03:00
Українські Новини
В Індії лікарі знайшли в роті у 7-річного хлопчика 526 зубів

В Індії лікарі знайшли в роті у 7-річного хлопчика 526 зубів

Рентген рота 7-річного хлопчика. Скріншот: YouTube/CNN
Рентген рота 7-річного хлопчика. Скріншот: YouTube/CNN

В Індії у 7-річного хлопчика лікарі виявили 526 зубів у роті. Про це повідомляє CNN.

Хлопчик був госпіталізований минулого місяця в південному місті Ченнаї через набряк і біль біля його корінних зубів нижньої щелепи. Коли лікарі відсканували і зробили рентген його рота, вони виявили в нижній щелепі мішок, заповнений "ненормальними зубами".

Після виявлення мішка два хірурги витягли його з рота хлопчика. Потім знадобилося чотири-п'ять годин, щоб спорожнити мішок, там лікарі виявили сотні зубів.

"Всього було 526 зубів в діапазоні від 0,1 міліметра (0,004 дюйма) до 15 міліметрів (0,6 дюйма). Навіть у самого маленького шматка була коронка, корінь і емалеве покриття, що вказувало на зуб", - сказав лікар.



Хлопчика виписали через три дні після операції, як очікується, він повністю одужає.

Лікар сказав, що хлопчик страждає рідкісним захворюванням, яке називається складова одонтома. Причина виникнення хвороби невідома, це може бути генетичне захворювання або фактори навколишнього середовища, такі як радіація.

Батьки хлопчика сказали лікарям, що вони помітили набрякання щелепи, коли йому було всього 3 роки, але вони нічого не могли з цим вдіяти, бо хпопчик не дозволяв лікарям оглядати його.

Відкриття показало, що важливо якомога раніше звернутися за допомогою. За словами лікаря, обізнаність про здоров'я зубів і порожнини рота поліпшується, хоча доступ в сільські райони Індії залишається проблематичним.

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