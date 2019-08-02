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02 серпня 2019, пʼятниця, 08:45 12
Події 2019-08-02T08:55:58+03:00
Українські Новини
У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber

У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber

Український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Фото: Уніан
Український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Фото: Уніан

У четвер, 1 серпня, в Києві на мотоциклі розбився український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber, який виступав на фестивалі Atlas Weekend. Про це повідомили друзі Лісогора в соцмережі Facebook.

Фото: ИнформаторФото: Информатор

“...пішов з життя Олександр Габбер Лісогор. На проспекті Перемоги в районі метро Святошин його підрізало авто, коли їхав на мотоциклі в своїй смузі", - написав блогер Олександр Барабошко.

Другий друг діджея підтвердив його загибель.

"Потрапив в аварію на мотоциклі, злетів, його переїхала машина. Перелом грудей та тазу. Відвезли в операційну. Там і помер", - повідомив девелопер Денис Нічога.

Лісогор виступав на нічній сцені фестивалю Atlas Weekend, а також був діджеєм у нічному клубі "Зелений театр".

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