Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму

Так, повідомляється, що афіші вистави "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях кримських міст.

Наголошується, що, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму. В Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, у Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 грн – КР).

Як повідомляли Українські Новини, актор "Сватів" Добронравов, якому знову дозволили в'їзд в Україну, виступить в Криму.

Раніше 1+1 подав в суд на Мінкульт і Держкіно через Добронравова з "Сватів".