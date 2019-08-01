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01 серпня 2019, четвер, 23:50 8
Європа 2019-08-01T23:54:34+03:00
Українські Новини
Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму

Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму

Актриси
Актриси "Сватів" поїдуть з гастролями в Крим. Фото: "Крим. Реалії"

Російські актриси серіалу 95 кварталу "Свати", зняття заборони з якого суд визнав законним, Тетяна Кравченко та Олеся Железняк поїдуть виступати з гастролями в анексованому Криму. Про це повідомляють "Крим. Реалії".

Так, повідомляється, що афіші вистави "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях кримських міст.

Наголошується, що, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму. В Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, у Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.

Згідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 грн – КР).

Як повідомляли Українські Новини, актор "Сватів" Добронравов, якому знову дозволили в'їзд в Україну, виступить в Криму.

Раніше 1+1 подав в суд на Мінкульт і Держкіно через Добронравова з "Сватів".

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