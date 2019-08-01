Актриси "Сватів" будуть гастролювати в Криму

Російські актриси серіалу 95 кварталу "Свати", зняття заборони з якого суд визнав законним, Тетяна Кравченко та Олеся Железняк поїдуть виступати з гастролями в анексованому Криму. Про це повідомляють "Крим. Реалії".\r\nТак, повідомляється, що афіші вистави "Мила моя" з їх участю розвішані на вулицях кримських міст.\r\nНаголошується, що, згідно з афішами, планується сім показів вистави в Криму. В Ялті – 1 серпня, в Сімферополі – 2 серпня, в Севастополі – 3 серпня, в Керчі – 4 серпня, у Феодосії – 5, в Євпаторії – 6 серпня, в Судаку – 7 серпня.\r\nЗгідно з інформацією на сайті онлайн-продажу квитків, вартість квитків на виставу варіюється від 1100 до 3100 рублів (від 440 до 1230 грн – КР).\r\nЯк повідомляли Українські Новини, актор "Сватів" Добронравов, якому знову дозволили в'їзд в Україну, виступить в Криму.\r\nРаніше 1+1 подав в суд на Мінкульт і Держкіно через Добронравова з "Сватів".