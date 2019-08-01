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01 серпня 2019, четвер, 22:36 184
Політика 2019-08-01T23:15:01+03:00
Українські Новини
Кандидат на посаду губернатора Одещини хотіла відібрати землю у "катакомбної" церкви, - ЗМІ

Кандидат на посаду губернатора Одещини хотіла відібрати землю у "катакомбної" церкви, - ЗМІ

Депутатка Одеської міської ради Ольга Квасницька протягом 2016-2018 років робила неодноразові спроби із захоплення земельної ділянки кафедрального Собору Святого праведного Іоанна Кронштадського Російської істинно-православної церкви. Про це пише Апостроф.

Про це свідчить офіційний лист церковної громади на ім'я глави фракції "Самопоміч" у Верховній Раді Олега Березюка, в якому розповідається про незаконні спроби провести геодезичні роботи на території храму фірмою ТОВ "Бюро проектування, геодезії та оцінки", афілійованої з чоловіком Квасницької Дмитром Гречиним.

Пізніше в ЗМІ Ольга Квасницька пояснила сутичку зі служителями храму в червні 2018 року нібито своїми більш-менш пристойними намірами, а саме розробкою проекту землевідведення ділянки храму під сквер в інтересах місцевих жи телей.

Така подача ситуації з боку депутатки Квасницької є справжнісінькою маніпуляцією. Справа в тому, що будь-які геодезичні роботи можуть відбуватися тільки з дозволу депутатів Одеської міської ради.

Питання про розробку землевпорядної документації на сесію міськради не виносилося, тобто дії депутата від "Самопомочі" і її чоловіка є самовільними і незаконними. "Вони не пускають нас і не дають зробити геодезію. Звертаю увагу, що ми робимо відведення міської землі для жителів, не для якихось третіх, а для міста - межі офіційного скверу", - прокоментувала Ольга Квасницька.

В зв'язку з цим звинувачення Ольги Квасницької на адресу Російської істинно-православної церкви про те, що остання нібито хоче віддати частину ділянки під забудову, не мають під собою ніяких аргументів.

А ось незаконна ініціатива Ольги Квасницької якраз говорить про протилежне - про відстоювання інтересів приватних забудовників. Одним з таких може бути скандально відомий забудовник Сергій Дябло, який активно забудовує прилеглі території протягом останніх 20 років і є сусідом Ольги Квасницької.

Ользі Квасницькій нічого не заважало офіційно внести проект рішення на сесію Одеської міськради про надання згоди на розробку землевпорядної документації території храму з метою створення скверу. Внесення таких проектів рішень і є одна з функцій місцевого депутата, про яку в даному випадку Ольга Квасницька "забула".

Більше того, будь-які геодезичні роботи і розробка земельної документації вельми дорогий процес. У коментарях одеським журналістам депутат "Самопомочі" обійшла стороною це питання і не пояснила, хто виступає її "спонсором".

Також ЗМІ повідомляли про те, що фірма чоловіка Квасницької була фігурантом кримінального провадження за фактом махінацій з бюджетними коштами, які виділялися районним відділам освіти і школам на розробку землевпорядної документаціі.

Відповідаючи на питання журналістів, Квасницька заявила, що не цікавиться справами свого чоловіка і не знає, на якій підставі правоохоронці проводили у нього обшуки.

Нагадаємо, що нині депутатка від "Самопомочі" Ольга Квасницька бере участь у відборі на голову Одеської обласної державної адміністраціі.

Разом з нею на посаду глави області претендують: Максим Болдін, Андрій Андрійчик, Максим Куций і Тетяна Петракевіч.
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