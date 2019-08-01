Туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі

В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Сьогодні в Чорнобильському заповіднику презентували тур під назвою "Активний водний туризм в Чорнобилі". Про це повідомляється на сторінці заповідника Facebook.

Уовый формат відвідування зони відчуження було ініційовано туристичними операторами.

"Планується, що відвідувачі зможуть поблизу колишніх населених пунктів Теремці, Ладижичі, Оташев і Чорнобиль, які перебувають у гирлі річки Прип'ять, пройти до причалу і продовжити пересування по Зоні відчуження по воді. Всі поїздки будуть здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення", Закону України "Про природно-заповидном фонді" і "Червоної книги України", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для офіційного відкриття водного туризму потрібно виконати ряд організаційних робіт. Зараз у зоні відчуження продовжують удосконалювати вже існуючу інфраструктуру для безпечного перебування візитерів.

В зоне ЧАЭС можно будет поплавать на лодке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

У зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС хоче демонтувати нестабільні конструкції "Укриття" за 2,5 млрд гривень.

Раніше в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини, а через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.