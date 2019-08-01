підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 21:50 8
Суспільство 2019-08-01T22:15:11+03:00
Українські Новини
Туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі

Туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі

В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/
В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Сьогодні в Чорнобильському заповіднику презентували тур під назвою "Активний водний туризм в Чорнобилі". Про це повідомляється на сторінці заповідника Facebook.

Уовый формат відвідування зони відчуження було ініційовано туристичними операторами.

"Планується, що відвідувачі зможуть поблизу колишніх населених пунктів Теремці, Ладижичі, Оташев і Чорнобиль, які перебувають у гирлі річки Прип'ять, пройти до причалу і продовжити пересування по Зоні відчуження по воді. Всі поїздки будуть здійснюватися з дотриманням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи" та "Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення", Закону України "Про природно-заповидном фонді" і "Червоної книги України", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що для офіційного відкриття водного туризму потрібно виконати ряд організаційних робіт. Зараз у зоні відчуження продовжують удосконалювати вже існуючу інфраструктуру для безпечного перебування візитерів.

https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/В зоне ЧАЭС можно будет поплавать на лодке. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

https://www.facebook.com/zapovidnyk2018/У зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/

Як повідомляли Українські Новини, Чорнобильська АЕС хоче демонтувати нестабільні конструкції "Укриття" за 2,5 млрд гривень.

Раніше в мережі вперше показали новий конфайнмент над 4-м енергоблоком ЧАЕС зсередини, а через 32 роки після аварії на ЧАЕС колишні жителі Прип'яті "оживили" місто.

Більше новин про: Туризм ЧАЕС Чорнобиль туристичний маршрут

Архів
Новини
У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі 21:51
В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/
Туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі 21:50
У популярної блогерки під час стріму зникло "обличчя милої красуні" 21:32
На дорозі біля будівлі написали
Фото дня: у річницю смерті Катерини Гандзюк під СБУ запалили фаєри 21:26
Самка південного білого носорога народила дитинча після штучного запліднення 21:21
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
Феросплавні заводи звозять автобусами працівників на мітинг проти "зеленої" енергетики, - Українська асоціація відновлюваної енергетики 10:30
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Кличко вимагає від НАБУ перевірити звинувачення Богдана 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok