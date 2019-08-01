підписатися на розсилку
24.95 25.35
27.55 28.2
˟
01 серпня 2019, четвер, 21:26 15
Суспільство 2019-08-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
Фото дня: у річницю смерті Катерини Гандзюк під СБУ запалили фаєри

Фото дня: у річницю смерті Катерини Гандзюк під СБУ запалили фаєри

На дорозі біля будівлі написали
На дорозі біля будівлі написали "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?". Фото: РБК-Україна

Під будівлею Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 1 серпня, проходить акція з вимогою розслідувати вбивство громадської діячки і виконуючої обов'язки керівника справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Акція, присвячена річниці нападу на Гандзюк. Фото: Акція, присвячена річниці нападу на Гандзюк. Фото: РБК-Україна

Так, на акцію зібралися близько 200 осіб. Активісти написали на дорозі біля будівлі СБУ "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?".

Під час акції учасники запалили фаєри. Активісти вимагають від виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова продовжити розслідування справи Гандзюк і покарати винних.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

За даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.

Більше новин про: Фото дня Акція протесту вбивство Катерини Гандзюк

Архів
Новини
У США прогримів потужний вибух на газопроводі, є загиблий і постраждалі 21:51
В зоні ЧАЕС можна буде поплавати на човні. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018/
Туристичні маршрути по річках в зоні відчуження ЧАЕС показали в мережі 21:50
У популярної блогерки під час стріму зникло "обличчя милої красуні" 21:32
На дорозі біля будівлі написали
Фото дня: у річницю смерті Катерини Гандзюк під СБУ запалили фаєри 21:26
Самка південного білого носорога народила дитинча після штучного запліднення 21:21
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін 13:50
Феросплавні заводи звозять автобусами працівників на мітинг проти "зеленої" енергетики, - Українська асоціація відновлюваної енергетики 10:30
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Кличко вимагає від НАБУ перевірити звинувачення Богдана 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok