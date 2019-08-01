Фото дня: у річницю смерті Катерини Гандзюк під СБУ запалили фаєри

На дорозі біля будівлі написали "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?". Фото: РБК-Україна

На дорозі біля будівлі написали "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?". Фото: РБК-Україна

Під будівлею Служби безпеки України (СБУ) у четвер, 1 серпня, проходить акція з вимогою розслідувати вбивство громадської діячки і виконуючої обов'язки керівника справами Херсонської міської ради Катерини Гандзюк. Про це повідомляє "РБК-Україна".

Акція, присвячена річниці нападу на Гандзюк. Фото: РБК-Україна

Так, на акцію зібралися близько 200 осіб. Активісти написали на дорозі біля будівлі СБУ "Мангер, Гордєєв, Рищук. Баканов, хто повинен зателефонувати за цих чортів?".

Під час акції учасники запалили фаєри. Активісти вимагають від виконуючого обов'язки голови СБУ Івана Баканова продовжити розслідування справи Гандзюк і покарати винних.

Як повідомляли Українські Новини, 11 лютого Генпрокуратура повідомила Мангеру про підозру у замовленні вбивства виконуючою обов'язки керуючої справами мерії Херсона, антикорупційної активістки Катерини Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно повідомили Левіну в причетності до вбивства Гандзюк.

За даними слідства, він був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку.

31 липня 2018 року в центрі Херсона злочинці облили Гандзюк сірчаною кислотою, а 4 листопада вона померла в лікарні.