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01 серпня 2019, четвер, 21:11 6
Політика 2019-08-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
ДБР накрило прокурора-шахрая в Мелітополі

ДБР накрило прокурора-шахрая в Мелітополі

Держбюро розслідувань затримало прокурора в Мелітополі, який, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснив грандіозну аферу вартістю 212 тисяч гривень і 2000 тисячі доларів. Справа вже в суді.

Про це повідомила перший заступник директора ДБР Ольга Варченко у своєму пості Facebook.

- Передали до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно прокурора Якимівського відділу Мелітопольської місцевої прокуратури Запорізької області. Инкриминируем йому шахрайство в особливо великих розмірах, - написала вона.

Варченко також поділилася подробицями справи, які вдалося встановити слідчим Центрального апарату ДБР в ході досудового розслідування.

За її словами, прокурор скористався своїм службовим становищем і отримав доступ до електронної пошти місцевої прокуратури, а, отже – і до службових документів. Переглянувши пошту, йому на очі потрапив лист від обласної прокуратури, в якому йшлося про те, що Мелітопольська місцева прокуратура повинна скасувати реєстрацію декларацій про готовність об'єкта нерухомості до здачі в експлуатацію, визнати недійсними договори купівлі-продажу і звільнити земельні ділянки від будівель, які належали одному із знайомих прокурора. Сам прокурор, до речі, в цей час був на лікарняному.

-Підозрюваний повідомив своєму знайомому про плани прокуратури щодо його майна і пообіцяв вирішити проблему за гроші. Ціна питання – 212 тисяч гривень, плюс – 2000 доларів (з актуального на той момент курсом НБУ це приблизно – 52,2 тисячі гривень). Прокурор прекрасно знав, що здійснити це не в його повноваженнях, і впливати на рішення інших співробітників прокуратури він не може. А, значить, просто ввів в оману знайомого і "заробив" на цьому, - прокоментувала Варченко.

Тепер прокурору загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Остаточний вердикт і міру покарання визначить суд.

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