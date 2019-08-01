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01 серпня 2019, четвер, 19:41 260
Політика 2019-08-01T20:00:01+03:00
Українські Новини
Суд відновив дію тарифів "Укренерго" на липень

Суд відновив дію тарифів "Укренерго" на липень

Окружний адміністративний суд Києва 1 серпня скасував забезпечувальний захід за позовом Нікопольського заводу феросплавів (НЗФ), що складається у зупинення дії постанов НКРЕКП від 7 червня №954 та №955, якими були встановлені тарифи НЕК "Укренерго". Виходячи з цього рішення суду постачальники електроенергії повинні оплачувати тарифи на передачу електроенергії та диспетчеризацію держпідприємству НЕК "Укренерго" за липень згідно з постановами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) - у розмірі 34,7 коп за кВт-ч.

Рішення суду дозволить здійснити розрахунки з підприємствами, що виробляють електроенергію з відновлюваних джерел енергії, за липень. Згідно Закону України "Про ринок електричної енергії" на держпідприємство "Гарантований покупець" покладено функції викупу всієї електроенергії, виробленої на об'єктах електроенергетики з альтернативних джерел за "зеленим" тарифом. Основним джерелом фінансування таких витрат Законом України "Про ринок електричної енергії" визначено тариф на послуги з передачі оператора системи передачі (ДП НЕК "Укренерго").

Нагадаємо, 27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом НЗФ призупинив дію постанови НКРЕКП про встановлення тарифів "Укренерго" на передачу електроенергії та диспетчеризацію. Дане рішення суду блокувало розрахунки з виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії.
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