Ткаченко використовував ресурс телеканалу для того, щоб зайняти місце Кличка, – Шнайдер

Генеральний продюсер "1+1" Олександр Ткаченко використовував ресурс телеканалу для того, щоб знизити рейтинг мера Києва Віталія Кличка і зайняти його місце. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив політичний експерт Михайло Шнайдер.

"Сьогодні з'явилася гаряча новина про те, що Ткаченко, той самий генпродюсер "1+1", прямо і відкрито заявив про свої амбіції стати головою Київської Адміністрації. Тепер стає зрозуміло, чому він і підконтрольний йому телеканал, два роки, мало не кожен день "Мочили" Кличка. Всі ці так звані "Журналістські Розслідування" виходили без будь-яких фактів і доказів, а їх головне завдання – маніпулювати думкою телеглядачів, тобто нашою з вами Думкою", – заявив експерт.

За його словами, за "журналістськими розслідуваннями" ховалася банальна боротьба за владу в столиці.

"Ткаченко просто-напросто використовує своє службове становище і рейтинговий канал, для того щоб "Мочити" свого конкурента і банально зайняти його Місце. Відверто кажучи, ще на президентських виборах, плюси не відрізнялися особливою об'єктивністю, а тепер взагалі не соромляться використовувати свої можливості у політичних Цілях. Так що сліпо вірити всьому, що говориться в їх сюжетах, не варто", – вважає політолог.

Він також підкреслив, після суду Кличка з телеканалом, "плюсам" швидше за все доведеться давати публічні спростування своїх сюжетів.

"Нам практично цілодобово вселяють напівправду, брехню і маніпуляції про фантастичні корупційні схеми, про якихось смотрящих і інші Фантазії. Не підкріплюючи це ні докази, ні документами, ні Фактами. Просто постійний потік Бруду. Але рано чи пізно за все доводиться Відповідати. Я з нетерпінням чекаю того моменту, коли суд розгляне позови від Кличка до каналу "1+1". І я підозрюю, що в результаті, плюсів доведеться давати спростування по своїх же "Геніальних" Сюжетах", – підсумував Михайло Шнайдер.