Кличко отримав підтримку адміністрації Трампа з приводу незаконного захоплення влади в Києві, – Олещук

Адвокат президента США Руді Джуліані підтримав Кличка і обурився незаконною спробою захоплення влади в Києві. Про це заявив політичний експерт Петро Олещук в соціальній мережі Facebook.

"Зустріч Кличка з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані та його публічна підтримка київського мера – це сигнал, що у Кличка є серйозні друзі на міжнародній арені, зокрема, в Адміністрації Трампа, а в світі пильно стежать за подіями навколо української столиці", – вважає Олещук.

За його словами, комплементарний пост Джуліані в бік Кличка, де він називає останнього "справжнім мером", патріотом і відзначає позитивні зміни, які відбулися в Києві – тому явний доказ.

"Зрозуміло, що адміністрація Трампа підтримує Кличка і авторитет Віталія серед впливових республіканців. Відповідно, позаправові спроби Богдана (глава Офісу президента – ред.) і Вавриша (скандальний київський забудовник – ред.) захопить владу в Києві на міжнародній арені можуть відгукнутися і Зеленському і всій Україні. Для американців демократичність обрання – це, взагалі, основний критерій, а тому будь-яке порушення цього правила викликає як мінімум обурення і погіршення відносин. До речі, це одна з причин, з якої вони так спокійно поставилися до обрання Зеленського, адже демократична підтримка лідера на відкритих виборах – ключовий момент його легітимності", – продовжує політичний експерт.

Політолог нагадав, що спроба захоплення влади в столиці – це порушення основ демократії.

"Ситуації, коли влада "забиває" на демократію, відбуваються тільки в країнах третього світу. Так, до речі, діяв Янукович. І де він тепер? Біг в Ростов. Тому до сигналів з США треба поставитися досить серйозно, оскільки від підтримки Вашингтона для нас залежить дуже багато", – резюмує Олещук.

Додамо також, що нашими джерелами, під час зустрічі обговорювалася ситуація навколо можливого незаконного захоплення влади в столиці, ініційоване Богданом. Джуліані висловив стурбованість і підтримку меру Кличко. Крім того, за нашою інформацією, в адміністрації Трампа та посольстві стурбовані наступом на самоврядування в Києві з боку офісу президента України.

"Ми стурбовані заявами представниками офісу президент про призначення глави КМДА в порушення Конституції України. Це буде наступ на демократію, права київської громади на самоврядування", – повідомило наше джерело.