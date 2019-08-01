Траса Запоріжжя – Маріуполь за дорученням президента буде добудована за три місяці, - Голик

Радник колишнього голови Дніпропетровської облдержадміністрації Юрій Голик у своєму Facebook повідомив, що будівництво траси Запоріжжя – Маріуполь буде завершено в жовтні.

"Вчора злітав у Запоріжжі на трасу Запоріжжя - Маріуполь, яку ударними темпами ми будуємо прямо зараз, щоб закінчити її у жовтні, тобто через три місяці після поставленого Президентом завдання, а не через три роки, як було заплановано кимось колись. Проїхали кілька ділянок траси. Багато будівельної техніки і маса людей завжди радують. Процес триває і набирає обертів. На максимальну потужність вийдемо через два тижні. Буде ще більше і техніки і людей", - написав Голик.

За його даними, вже відбулися заблоковані раніше торги за ще одніжю ділянкою цієї траси. Незабаром тут вже теж почнуться роботи.

Крім того, через два тижні відбудеться засідання КМУ, на якому буде прийнято рішення про виділення додаткового фінансування цієї траси.

"В цілому, якщо не симулювати, а просто всім займатися своєю роботою, то все завжди виходить. Просто уявіть, що ось так можна робити в рамках всієї країни. Будувати багато, швидко і одразу", - вважає Юрій Голик.

Володимир Зеленський (в центрі), Юрій Голик (крайній зліва)

На днях Президент Володимир Зеленський провів нараду з питань доріг, після якого підписав Указ про низку заходів, спрямованих на створення безпечних і комфортних умов для учасників дорожнього руху, розвитку мережі якісних доріг, формуванні сприятливих умов для бізнесу.

Нагадаємо, за 4,5 року у Дніпропетровській області було реконструйовано понад 500 доріг у містах і селах.