Суд конфіскував 190 тис. грн внеску Кошулинському на президентських виборах

Личаківський районний суд Львова вилучив 190 тис. гривень внеску кандидата у Президенти на виборах 31 березня, колишнього заступника голови Верховної Ради (2012-2014) Руслану Кошулинському.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національного агентства з запобіганню корупції, передають Українські Новини.

"Личаківський районний суд Львова, розглянувши матеріали, які надійшли від Національного агентства з питань запобігання корупції щодо притягнення до відповідальності фізичної особи, який здійснив внесок, своєю постановою визнав особу винною із застосуванням штрафу 1 190 гривень та конфіскацію на користь держави суми вкладу в розмірі 190 000 гривень", - написано в ньому.

зокрема, чоловік надав 2 добровільних внеску до виборчого фонду Кошулинського за 95 тис. гривень при наявності податкового боргу на момент здійснення внеску, выявленого за результатами аналізу фінансового звіту про надходження та використання коштів фонду кандидата.

Як повідомляли Українські Новини, раніше кандидат у Президенти від націоналістів задекларував особняк у Львові.

Націоналісти висунули Руслана Кошулинського єдиним кандидатом в президенти України.