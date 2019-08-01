86 тисяч споживачів газу Вінниччини віддають перевагу Особистому кабінету на 104.ua

20% клієнтів АТ "Вінницягаз" успішно користуються Особистим кабінетом на сайті 104.ua. Це зручний онлайн-сервіс для споживачів природного газу, що успішно функціонує з листопада 2015 р. Його переваги уже оцінили 86 тисяч споживачів газу регіону. В Україні цим сервісом користується більше 2,3 млн. осіб.

Популярність постійно зростає. Щомісяця кількість користувачів Особистого кабінету на Вінничині збільшується на 1 - 3 тис. Тим самим вони значно заощаджуютьсвій час, адже їм не доводиться стояти в чергах чи спеціально їхати до сервісного центру. Особистий кабінет - цедоступний та найбільш інформативний інструмент онлайн-комунікації клієнтів з компанією, з високим рівнем захисту персональних даних.

"Це сучасний та надійний сервіс для наших клієнтів. Користувачі Особистого кабінету мають відкритий доступ до інформації по своєму особовому рахунку. Передані через Особистий кабінет дані або сплачені за газ кошти значно швидше надходять до адресата та відображаються у клієнтській базі компанії", - говорить начальник Управління клієнтського сервісу АТ "Вінницягаз" Алла Гнатюк.

За допомогою Особистого кабінету у будь-який зручний час та зі зручного місцяспоживач може дізнатися вартість газу, передати показання лічильника, переглянути стан особового рахунку, роздрукувати квитанцію за спожитий газ, заплатити за газ онлайн, контролювати стан своїх розрахунків та споживання.

Зареєструватися в ОК на сайті 104.ua можна самостійно, зі свого комп’ютера,або скористатися допомогою фахівців "Вінницягаз". У Центрах обслуговування клієнтів компанії є спеціально відведені для цього куточки "тонкий клієнт", що обладнані комп’ютерною технікою, з доступом до мережі ІНТЕРНЕТ. За потребою практичну допомогу в реєстрації надають менеджери Центрів обслуговування та оператори Контакт-центру за тел. 067-01-10-104, (0432) 509-104.

Довідка. Основною сферою діяльності АТ "Вінницягаз" є розподіл природного газу. На сьогодні рівень газифікації Вінниччини становить 54 %. Природний газ отримують 450 тис. сімей і майже 4,8 тис. підприємств, установ і організацій. Обсяги розподілу становлять 781 978, 504 тис. кубометрів природного газу на рік. АТ "Вінницягаз" входить до реєстру великих платників податку у Вінницькій області. У 2018 році до бюджетів різних рівнів компанією було сплачено понад 73 мільйони гривень.