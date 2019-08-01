Реп-виконавиця Alyona Alyona випустила новий кліп

Відома реп-виконавиця випустила новий кліп, увійшовший в її дебютний альбом "Гармата", а саме відео, яке є автобіографічним, стало восьмим у її репертуарі. Ролик опублікований на її Youtube-каналі.

Все, що відбувається у відео - кадри з життя співачки, міняючі один одного - баскетбольний майданчик, рідне село і полиці супермаркету.

Раніше співачка вже брала вершини переглядів зі своїми піснями "Голови", яка принесла їй популярність, і кліпом на пісню "Відчиняй".

27-річна Олена Савраненко народилася у Київській області в селищі Баришівка. У свій час встигла відпрацювати 4 роки завідуючою дитсадком в невеликому місті Дернівка. Трохи пізніше вона переїхала до столиці. Має дві вищі освіти.

Пише реп вже 15 років, проте широка популярність до неї прийшла відносно недавно. Дебютним кліпом стало відео на пісню "Рибки", яке вийшло в жовтні минулого року. Ролик приніс їй не тільки широку популярність, але і номінацію на премію Yuna.

Нагадаємо, напередодні минулих виборів Alyona Alyona відмовилася від підтримки екс-президента Петра Порошенка.

Також після передвиборного скандалу виконавиця випустила не менше гучний кліп "Обіцянки".