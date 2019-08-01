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01 серпня 2019, четвер, 15:48 323
Економіка 2019-08-01T17:45:03+03:00
Українські Новини
Гендиректор розповів, як в Метінвесті утримують співробітників

Гендиректор розповів, як в Метінвесті утримують співробітників

Генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков стверджує, що причинами гострого дефіциту працівників з високою кваліфікацією є трудова міграція і значне погіршення якості освіти, але його компанія знайшла рішення для обох проблем. Про це повідомляють "Факти".

Він підкреслив, що модернізація виробництва неможлива без кваліфікованого персоналу, проте Україна в цілому і Метінвест зокрема відчувають дефіцит працівників з високою кваліфікацією.

"Ключових причин дві: трудова міграція та значне погіршення якості освіти. У Метінвесту є рішення для обох проблем, і ми вже досягли певних успіхів. По-перше, ми навчилися працювати з відтоком кадрів і утримувати кращих співробітників у групі. За останні два роки зарплати персоналу наблизилися до східно-європейському рівню. Наше завдання – створити в Метінвесті конкурентні та привабливі умови роботи, мотивувати наших співробітників до внутрішнього кар'єрного і професійного зростання.

По-друге, ми в кілька разів збільшили інвестиції в ремонт робочих місць та інфраструктури на виробничих майданчиках, щоб зробити роботу більш безпечною і комфортною", – розповідає Риженков.

Також, за словами гендиректора Метінвесту, група взяла на себе роль ініціатора і лідера в підготовці нових професійних стандартів навчання.

"Важливим кроком є впровадження програм, які популяризують галузь і робітничі професії серед молоді. Ми вже уклали угоди з провідними профільними вузами країни на розробку навчальних програм та впровадження дуальної системи навчання для потреб Метінвесту. Попереду плани по створенню власного корпоративного політехнічного університету та програм розвитку технічних фахівців для задоволення потреб усієї країни", – підкреслив Риженков.

Нагадаємо, компанія Метінвест підписала меморандум з вузами Запоріжжя і виділила понад 5 млн грн. на стипендії запорізьким студентам.

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