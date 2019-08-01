Рейтинг депутатів філантропів попередньої Ради очолив Хомутиннік, - ЗМІ

В трійку парламентаріїв-філантропів увійшли голова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, народний депутат від БПП Гліб Загорій і народний депутат Аркадій Корнацький.\r\nПро це повідомляє сайт "Фокус", посилаючись на дослідження Центру політичного консалтингу, який склав рейтинг парламентаріїв, які задекларували найбільші суми, витрачені на благодійність.\r\n"Може бути, комусь результати аналізу декларацій з виявлення головних благодійників Верховної Ради здадуться несподіваними, але факти залишаються фактами: депутати жертвують гроші на благодійність, і жертвують чимало. Можливо, інші парламентарії також не шкодують власних капіталів на благі цілі, просто не вважають за потрібне вказувати це в декларації", – сказав керівник Центру політичного консалтингу Денис Денисенко.