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01 серпня 2019, четвер, 15:35 311
Верховна Рада і партії 2019-08-01T17:45:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг депутатів філантропів попередньої Ради очолив Хомутиннік, - ЗМІ

Рейтинг депутатів філантропів попередньої Ради очолив Хомутиннік, - ЗМІ

Віталій Хомутиннік. Фото:
Віталій Хомутиннік. Фото: "Досьє"

В трійку парламентаріїв-філантропів увійшли голова депутатської групи "Відродження" Віталій Хомутиннік, народний депутат від БПП Гліб Загорій і народний депутат Аркадій Корнацький.

Про це повідомляє сайт "Фокус", посилаючись на дослідження Центру політичного консалтингу, який склав рейтинг парламентаріїв, які задекларували найбільші суми, витрачені на благодійність.

"Може бути, комусь результати аналізу декларацій з виявлення головних благодійників Верховної Ради здадуться несподіваними, але факти залишаються фактами: депутати жертвують гроші на благодійність, і жертвують чимало. Можливо, інші парламентарії також не шкодують власних капіталів на благі цілі, просто не вважають за потрібне вказувати це в декларації", – сказав керівник Центру політичного консалтингу Денис Денисенко.
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