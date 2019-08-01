"Укрзалізниця" купила 400 вишиванок і рушників по 4 тисячі гривень кожна

Філія "Центр сервісного забезпечення" Укрзалізниці за результатами тендера підписав два контракти на закупівлю 200 вишиванок і 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень. Новину повідомляє ресурс "Залізниця без корупціі".

Так, у ТОВ "Скорвеус", яка заснована лише 4 місяці тому по вулиці Магнітського, 1 в Києві, закуплять 100 чоловічих і 100 жіночих лляних сорочок з ручною вишивкою. У матеріалі розслідування зазначається, що за київським адресою зареєстровано ще понад 700 фірм.

На тендері Укрзалізниця відхилила пропозицію конкурента - ТОВ "Торговий Дім Еней", яке було втричі дешевше тому, що "Торговий Дім" не запевнив скан-копію статуту у складі пропозиції і не надав документи про попередній досвід виконання контрактів.

Скріншот з сайту "Прозоро"/Залізниця без корупції

Виробником продукції фірма, яка виграла тендер, поставила ТОВ "ТК-Домашній Текстиль". Вартість однієї вишитої сорочки - 4100 гривень.

У другому тендері на закупівлю лляних вишитих рушників перемогла фірма, яка вказана виробником продукції у першому тендері - ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" з ціною 711 000 гривень за 200 рушників (по 3,6 тисячі за штуку).

Згідно з договором, постачальник повинен надати рушник розміром 220х35 см в металевому тубусі, прикрашеному вишивкою у формі малого герба України.

На популярному сайті вишивки найдорожче рушник ручної роботи коштує до 1200 гривень.

Скріншот з сайту з продажу вишитих речей/Залізниця без корупції

ТОВ "ТК-Домашній Текстиль" зареєстровано у Києві, по вулиці Сортувальній №2, за адресою знаходиться житловий багатоповерховий будинок. За останні 3 роки фірма отримала близько 100 000 000 гривень на державних контрактах.

За даними сайту "Наші гроші", власником і директором ТОВ "Скорвеус" вказано Юрій Мачульський, чоловік прописаний в Ніжині Чернігівської області. В довідці про виконання аналогічних робіт, яка необхідна для тендеру, фірма надала лист директора ТОВ "ДП Транс Техно Постач" Олександра Корнієнка про укладення між ними на другий день після реєстрації "Скорвеус" угоди про постачання футболок і сорочок.

Цікаво, що автор листа Корнієнко покинув свій пост в кінці квітня - до оголошення тендеру. Зараз ця фірма записана на жителя Конго - Кані Нкука Дан Хамаду.

Крім того, "Скорвеус" надала угоду на поставку лляних сорочок з ТОВ "Інтер трейд компані" Валентина Мельничука. Він прописаний у Бердичеві Житомирської області, хоча його фірма зареєстрована в Обухові Київської області.

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