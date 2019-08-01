"Гарантований покупець" звернувся до ДБР, щоб врятувати "зелену" енергетику від фінансового колапсу

Держпідприємство "Гарантований покупець" подало позов до Державного бюро розслідувань на суддю Окружного адміністративного суду м.Києва, рішенням якого було призупинено дію постанов щодо встановлення тарифів "Укренерго". Про це повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

"Ми подали позов до Державного бюро розслідувань (ДБР) на суддю Окружного адміністративного суду м. Києва. Приводом стало винесена ним ухвала від 27 червня 2019 про зупинення дії тарифів НЕК "Укренерго". Ухвалення цього рішення мало ознаки вчинення злочину, що передбачено частиною 1 статті 375 Кримінального кодексу України: "Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років", - повідомляється на сторінці підприємства у Facebook.

В повідомленні зазначається, що рішення суду щодо зупинення тарифів вплинуло на розрахунки "Укренерго" з "Гарантованим покупцем", а останнього – з "зеленою" генерацією, розрахунки з якою фактично унеможливлено. А також наголошується, що внаслідок цього виробники електроенергії з альтернативних джерел не зможуть повернути кредитні кошти міжнародних фінансових організацій та банківських установ, залучені на реалізацію своїх проектів.

"Якщо виробники не отримують кошти від "Гарантованого покупця", то не можуть погашати кредити перед банківськими установами. В такому випадку вони матимуть обґрунтовані підстави для звернення до міжнародних судових інстанцій з позовами про стягнення з Держави Україна неотриманих коштів, виплата яких гарантована на державному рівні. Суми збитків держави у цьому випадку можуть сягнути близько 60 млн € за кожний місяць невиплат за електроенергію, вироблену за зеленим тарифом. Більш того, наслідком порушення прав підприємств зеленої енергетики стане невиконання зобов’язань України перед Європейською Енергетичною Спільнотою", - наголошується у повідомленні "Гарантованого покупця".

27 червня Окружний адміністративний суд Києва за позовом АТ "Нікопольський завод феросплавів" зупинив дію постанов, які встановили тарифи для Національної енергокомпанії "Укренерго" на передавання електроенергії та послуги з диспетчерського управління на друге півріччя 2019 року. Зазначене рішення суду суттєво ускладнило розрахунки з підприємствами, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел.

Раніше представники асоціацій відновлювальної енергетики звернулись до президента України Володимира Зеленського та закликали його підтримати стратегічний розвиток галузі відновлювальної енергетики в Україні і не допустити погіршення інвестиційного клімату через порушення наданих державою гарантій.