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01 серпня 2019, четвер, 13:50 422
Верховна Рада і партії 2019-08-01T14:14:37+03:00
Українські Новини
За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін

За нинішніх темпів промисловість вийде на рівень 2013 року тільки через 41 рік, - Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Темпи відновлення у 2019 році впали у порівнянні з торішніми в 6 разів – з +3,0% до +0,5%. Про це повідомив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Сергій Льовочкін, коментуючи поточну ситуацію в економіці, йдеться на офіційному сайті.

"За таких темпів відновлення українська промисловість вийде на рівень 2013 року лише у 2060-му році, та й то за умови збереження сьогоднішньої сприятливої для України кон'юнктури на зовнішніх ринках. Можливо, минулу владу влаштовувала країна, яка позбавляється своєї промисловості, але її епоха вже йде. Ми хочемо бачити свою країну економічно сильною, тому прийдемо до нового парламенту з пакетом законопроектів, спрямованих на пріоритетний розвиток промислового сектору", – заявив Сергій Льовочкін.

Політик вважає катастрофічною ситуацію, коли загальні обсяги промислового виробництва у першому півріччі 2019 року склали всього 81,8% від того, що було вироблено у промисловості за аналогічний період 2013 року.

"За п'ять років влада змогла тільки зруйнувати створене раніше. Відновлювати доведеться уряду, який обере новий парламент. Це складне завдання, для виконання якої мало ентузіазму, – потрібні професіоналізм і досвід. Наша фракція буде ініціювати прийняття законопроектів, необхідних промисловості. Ми розраховуємо, що нас підтримають", – підсумував Сергій Льовочкін.

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