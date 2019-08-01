Якщо ТЕС через Нацплан почнуть зупиняти енергоблоки, то ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією, - Укренерго

Якщо залишити без змін терміни реалізації Національного плану зі скорочення викидів (Нацплан), то це може призвести до зупинки блоків ТЕС, а значить і до дефіциту потужностей в енергосистемі. Таку думку висловив завідувач відділом прогнозування атомної та відновлюваної енергії Інституту загальної енергетики НАН України Борис Костюковський.\r\n"Вивід блоків теплових електростанцій з експлуатації - це дефіцит потужностей. Тобто ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією. А чи вийде компенсувати це все імпортом – велике питання", - зазначив Борис Костюковський.\r\nЕксперт зазначив, що в разі відсутності перенесення строку виконання заходів Нацплану вже в 2020 році буде зупинений ряд блоків великих станцій. Зокрема, з 1 січня 2020 року можуть бути виведені з експлуатації один блок Трипільської ТЕС державної ПАТ "Центренерго", а також один блок Слов'янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго". Сумарно вже з нового року енергосистема може недорахуватися 1250 Мвт потужності, якщо терміни реалізації Національного плану не будуть зміщені.\r\n"Я негативно оцінюю те, що відбувається. Ми приймаємо на себе зобов'язання, які виконати не можемо. А потім виявляється, що грошей на ці заходи (в рамках Нацплану по скороченню викидів) немає", - повідомив Борис Костюковський.\r\nНагадаємо, що Національний план по скороченню викидів був прийнятий Україною в грудні 2017 р. як зобов'язання за лінійним скорочення викидів в рамках Угоди про Асоціацію з Європою. При Міністерстві палива та енергетики України була створена робоча група, яка повинна була розробити механізм фінансування екологічних заходів у рамках Нацплану, але механізм так і не був знайдений, а згідно зобов'язань перші два енергоблоки українських ТЕС повинні працювати з сіро-азотоочистками вже з 1 січня 2020.\r\nВ результаті цього 17 липня Кабмін підготував постанову про перенесення термінів реалізації Нацплану на 2 роки, щоб не допустити дестабілізації енергосистеми.\r\nЯк раніше повідомлялося, за словами голови громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета" Світлани Берзіної, Україна збереже темпи скорочення викидів в атмосферу за рахунок зниження вироблення електроенергії на ТЕС і тим самим виконає зобов'язання перед ЄС навіть у разі зміщення строків виконання національного плану. При цьому експерт заявила "Українським новинам", що основна проблема Нацплану – це не відповідність економічним умовам і її треба вирішувати, щоб проводити модернізацію.\r\n