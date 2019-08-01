Якщо ТЕС через Нацплан почнуть зупиняти енергоблоки, то ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією, - Укренерго

Якщо ТЕС через Нацплан почнуть зупиняти енергоблоки, то ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією,

Якщо залишити без змін терміни реалізації Національного плану зі скорочення викидів (Нацплан), то це може призвести до зупинки блоків ТЕС, а значить і до дефіциту потужностей в енергосистемі. Таку думку висловив завідувач відділом прогнозування атомної та відновлюваної енергії Інституту загальної енергетики НАН України Борис Костюковський.

"Вивід блоків теплових електростанцій з експлуатації - це дефіцит потужностей. Тобто ми не зможемо забезпечити споживачів електроенергією. А чи вийде компенсувати це все імпортом – велике питання", - зазначив Борис Костюковський.

Експерт зазначив, що в разі відсутності перенесення строку виконання заходів Нацплану вже в 2020 році буде зупинений ряд блоків великих станцій. Зокрема, з 1 січня 2020 року можуть бути виведені з експлуатації один блок Трипільської ТЕС державної ПАТ "Центренерго", а також один блок Слов'янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго". Сумарно вже з нового року енергосистема може недорахуватися 1250 Мвт потужності, якщо терміни реалізації Національного плану не будуть зміщені.

"Я негативно оцінюю те, що відбувається. Ми приймаємо на себе зобов'язання, які виконати не можемо. А потім виявляється, що грошей на ці заходи (в рамках Нацплану по скороченню викидів) немає", - повідомив Борис Костюковський.

Нагадаємо, що Національний план по скороченню викидів був прийнятий Україною в грудні 2017 р. як зобов'язання за лінійним скорочення викидів в рамках Угоди про Асоціацію з Європою. При Міністерстві палива та енергетики України була створена робоча група, яка повинна була розробити механізм фінансування екологічних заходів у рамках Нацплану, але механізм так і не був знайдений, а згідно зобов'язань перші два енергоблоки українських ТЕС повинні працювати з сіро-азотоочистками вже з 1 січня 2020.

В результаті цього 17 липня Кабмін підготував постанову про перенесення термінів реалізації Нацплану на 2 роки, щоб не допустити дестабілізації енергосистеми.

Як раніше повідомлялося, за словами голови громадської ради при Міністерстві екології та президент ГО "Жива планета" Світлани Берзіної, Україна збереже темпи скорочення викидів в атмосферу за рахунок зниження вироблення електроенергії на ТЕС і тим самим виконає зобов'язання перед ЄС навіть у разі зміщення строків виконання національного плану. При цьому експерт заявила "Українським новинам", що основна проблема Нацплану – це не відповідність економічним умовам і її треба вирішувати, щоб проводити модернізацію.