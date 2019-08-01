"Укргідроенерго" працює в аварійному режимі після введення нового енергоринку

Державна енергогенеруюча компанія "Укргідроенерго" заявляє про отримання збитків в результаті виконання вказівок диспетчерів національної енергетичної компанії "Укренерго" про роботу у аварійному режимі.

Про це йдеться в листі "Укргідроенерго" на адресу "Укренерго", яке є в розпорядженні Українських Новин.

Згідно йому, диспетчери "Укренерго" дають команди "Укргідроенерго" під грифом "Аварійно", при цьому ні передаварійного, ні аварійного режиму у системі передачі "Укренерго" не було введено.

"Тому виникають сумніви щодо коректності дачі команд диспетчером "Укренерго" під грифом "аварійно" на зміну навантаження на гідроелектростанціях (ГЕС) і гідроакумулюючих станцій (ГАЕС) "Укргідроенерго", особливо враховуючи те, що на нараді Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) повідомлялося, що аварійні команди на зміну навантаження енергоблоків теплових електростанцій (ТЕС) практично не давалися", - йдеться в листі.

Наголошується, що на нараді, яка відбулася 29 липня у "Укренерго", з'ясувалося, що команди диспетчера "Укренерго" на зміну навантаження ГЕС і ГАЕС для ручного вторинного регулювання частоти і потужності, а також аварійні команди не враховувалися в системі Market Managment System (MMS), внаслідок чого зазначена система фіксує небаланси за "Укргідроенерго", що всупереч правилам ринку призводить до збитків компанії.

Також за станом на 30 липня були порушені рівні верхніх б'єфів Київського та Кременчуцького водосховищ.

Крім того, робота ГЕС в нічний період через відсутність резервів на балансуючу енергію на ТЕС і розвантаження ГЕС нижче планового графіка в денний період в результаті некоректних граничних цін на балансуючому ринку призводить до того, що "Укргідроенерго" несе додаткові збитки, виконуючи команди диспетчера "Укренерго".

"Враховуючи вищесказане "Укргідроенерго" звертається до "Укренерго" з вимогою перерахувати небаланси для "Укргідроенерго" за липень 2019 року, а також компанія зазначає неможливість надання послуг з автоматичного і ручного вторинного регулювання частоти та потужності з 1 серпня на бездоговірних і безкоштовних підставах", - підсумовано в листі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше "Укренерго" заявляло, що середньозважена ціна на електроенергію для промисловості зросла на 29% до 2 090 гривень/МВт-год після запуску нової моделі ринку.

100% акцій "Укргідроенерго" належать державі і знаходяться в управлінні Міністерства енергетики та вугільної промисловості.

До складу "Укргідроенерго" входять Київська ГЕС, Київська ГАЕС, Канівська ГЕС, Кременчуцька ГЕС, Середньодніпровська ГЕС, Дніпровська ГЕС, Днистровская ГЕС, Днистровская ГАЕС і Каховська ГЕС, загальна встановлена потужність яких становить 5,745 ГВт.

В Україні з 1 липня запущений новий ринок електричної енергії.