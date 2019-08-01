Автоматична індексація залізничних тарифів негативно вплине на енергетичну галузь, – Всеукраїнська енергетична асамблея

Запропонована "Укрзалізницею" автоматична індексація тарифів на вантажні залізничні перевезення призведе до зростання витрат на доставку палива до ТЕС оціночно на 118 млн гривень до кінця 2019 року. Це знижує конкурентоспроможність вугільних підприємств і негативно позначиться на роботі енергетичної галузі та програмі підготовки до осінньо-зимового опалювального сезону 2019-2020 рр. Таку думку висловив виконавчий директор "Всеукраїнської Енергетичної Асамблеї" Олексій Чернявський.

"Індексація залізничних тарифів збільшить вартість перевезення вугілля на 20-30 грн/тонну в залежності від підприємства. Сумарно це призведе до зростання витрат на доставку палива до ТЕС оціночно на 118 млн грн до кінця 2019 року", - підкреслив Чернявський.

На думку Олексія Чернявського, ініціатива від "Укрзалізниці" несе загрози в ході підготовки до наступного опалювального сезону.

"Знижується конкурентоспроможність вугільних підприємств, у першу чергу - державних, які і так є збитковими і потребують державних дотацій, що в свою чергу негативно позначиться на діяльності енергетичної галузі та програми підготовки осінньо-зимового опалювального сезону 2019-2020 рр. Адже стабільні поставки українського вугілля з шахт на ТЕС – це запорука енергобезпеки нашої країни. Враховуючи критичну ситуацію у вугільній галузі на державних підприємствах, гранично важливо ретельно аналізувати всі наслідки таких рішень", - зазначив Олексій Чернявський.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація виступила проти автоматичної індексації тарифів на вантажні залізничні перевезення. В асоціації впевнені, що тарифи повинні встановлюватися на економічно обґрунтованому рівні під контролем незалежного державного регулятора – Національної комісії з питань регулювання транспорту.