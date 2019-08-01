У 2 кварталі 2019 року Київстар збільшив свої витрати на 24% і отримав 85% зростання дата-трафіку

Швидкісний мобільний інтернет Київстар вже доступний для майже 70% населення України. Мережа 4G національного телеком оператора охопила 6609 населених пунктів. Підґрунтям для стрімкого розвитку нових технологій стали вагомі інвестиції компанії у збільшення території покриття та якість зв’язку. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Олександр Комаров, президент Київстар: "Як лідер телеком галузі, Київстар бачить свою місію у забезпеченні доступу до нових технологій для кожного мешканця України. Тому в першому півріччі компанія на 32% збільшила капітальні інвестиції та підключила до 4G майже 2500 нових населених пунктів".

У порівнянні з 2 кв 2018 кількість абонентів Київстар, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, а використання дата-трафіку - на 85%. Ріст обумовлений як високою якістю послуг, так і доступними тарифами. Зокрема, в багатьох тарифних планах оператора абоненти отримують необмежений доступ до популярних сервісів, як от соціальні мережі, музичні та відео сервіси, тощо. Що важливо, понад 50% дата трафіку використовується у мережі 4G. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось і сягає понад 570 хвилин на абонента, що є одним з найвищих показників для країн Європи. При цьому середній дохід від абонента (ARPU) складає 66 грн, що на 27% більше у порівнянні з 2 кв 2018.

Кількість абонентів, що користуються фіксованим інтернетом у 2 кв.2019 досягла майже 1 млн, що на 11,5% більше у порівнянні з 2 кв.2018. Середній дохід від абонента послуги "Домашній Інтернет" складає 76 грн, на 4% більше, ніж у 2 кв 2018.

Для забезпечення розвитку 4G та якості голосового зв’язку та інтернету Київстар у 2 кв 2019 інвестував 1,152 млрд грн, на 24,3% більше, ніж в 2 кв 2018. А за січень-червень 2019 капітальні інвестиції склали 2,134 млрд грн.

Загальний дохід компанії у 2 кв 2019 зріс на 24%, у порівнянні з 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, що обумовлено збільшенням на 77% доходів від мобільного інтернету завдяки росту використання дата-трафіку.

Абонентська база у 2 кв 2019 склала 26,2 млн. Як раніше повідомляла компанія, завдяки розвитку тарифних пропозицій з безлімітним голосовим та інтернет трафіком, на телеком ринку України є тенденція до скорочення використання абонентами кількох SIM-карток. Крім того, на телеком ринок впливають негативні демографічні процеси.

У 2 кв 2019 Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму понад 2 млрд грн. У тому числі майже 250 млн грн компанія сплатила за використання радіо частот. Київстар є сумлінним платником податків і зберігає лідерство серед компаній зв’язку за обсягами платежів до держбюджету.

Ключові показники діяльності Київстар у 2 кв 2019 у порівнянні з 2 кв 2018