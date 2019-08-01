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01 серпня 2019, четвер, 11:42 230 Прес-реліз
Інтернет і IT 2019-08-01T12:00:01+03:00
Українські Новини
У 2 кварталі 2019 року Київстар збільшив свої витрати на 24% і отримав 85% зростання дата-трафіку

У 2 кварталі 2019 року Київстар збільшив свої витрати на 24% і отримав 85% зростання дата-трафіку

Швидкісний мобільний інтернет Київстар вже доступний для майже 70% населення України. Мережа 4G національного телеком оператора охопила 6609 населених пунктів. Підґрунтям для стрімкого розвитку нових технологій стали вагомі інвестиції компанії у збільшення території покриття та якість зв’язку. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Олександр Комаров, президент Київстар: "Як лідер телеком галузі, Київстар бачить свою місію у забезпеченні доступу до нових технологій для кожного мешканця України. Тому в першому півріччі компанія на 32% збільшила капітальні інвестиції та підключила до 4G майже 2500 нових населених пунктів".

У порівнянні з 2 кв 2018 кількість абонентів Київстар, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, а використання дата-трафіку - на 85%. Ріст обумовлений як високою якістю послуг, так і доступними тарифами. Зокрема, в багатьох тарифних планах оператора абоненти отримують необмежений доступ до популярних сервісів, як от соціальні мережі, музичні та відео сервіси, тощо. Що важливо, понад 50% дата трафіку використовується у мережі 4G. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось і сягає понад 570 хвилин на абонента, що є одним з найвищих показників для країн Європи. При цьому середній дохід від абонента (ARPU) складає 66 грн,  що  на 27% більше у порівнянні з 2 кв 2018. 

Кількість абонентів, що користуються фіксованим інтернетом у 2 кв.2019 досягла майже 1 млн, що на 11,5%  більше у порівнянні з 2 кв.2018. Середній дохід від абонента послуги "Домашній Інтернет" складає 76 грн, на 4% більше, ніж у 2 кв 2018.

Для забезпечення розвитку 4G та якості голосового зв’язку та інтернету Київстар у 2 кв 2019 інвестував 1,152 млрд грн, на 24,3% більше, ніж в 2 кв 2018. А за січень-червень 2019 капітальні інвестиції склали 2,134 млрд грн.

Загальний дохід компанії у 2 кв 2019 зріс на 24%, у порівнянні з 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, що обумовлено збільшенням на 77% доходів від мобільного інтернету завдяки росту використання дата-трафіку.

Абонентська база у 2 кв 2019 склала 26,2 млн. Як раніше повідомляла компанія, завдяки розвитку тарифних пропозицій з безлімітним голосовим та інтернет трафіком, на телеком ринку України є тенденція до скорочення використання абонентами кількох SIM-карток.  Крім того,  на телеком ринок впливають негативні демографічні процеси. 

У 2 кв 2019 Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму понад 2 млрд грн. У тому числі майже 250 млн грн компанія сплатила за використання радіо частот. Київстар є сумлінним платником податків і зберігає лідерство серед компаній зв’язку за обсягами платежів до держбюджету.

Ключові показники діяльності Київстар у 2 кв 2019 у порівнянні з 2 кв 2018

Фінансові та операційні показники (млн грн)

 

2 кв. 2019

2 кв. 2018

2 кв 2019/2 кв 2018

6 міс 2019

6 міс 2018

6 міс 2019/6 міс 2018

Загальний операційний дохід

5,624

4,521

24,4%

10,750

8,785

22,4%

Дохід від послуг мобільного зв’язку

5,257

4,200

25,2%

10,020

8,149

23,0%

Дохід від послуг фіксованого зв’язку

333

297

11,9%

662

593

11,7%

EBITDA

3,656

2,490

46,8%

6,880

4,902

40,3%

Маржа EBITDA

65,0%

55,1%

9,9 п.п.

64,0%

55,8%

8,2 п.п.

Капітальні витрати

1,152

927

24,3%

2,134

1,614

32,3%

Мобільний зв’язок

 

 

 

 

 

 

Загальний операційний дохід

5,248

4,224

24,2%

10,020

8,192

22,3%

У тому числі від послуги передачі даних

2,784

1,574

76,9%

5,238

2,915

79,7%

Абоненти (млн)

26,2

26,5

(1,1%)

 

 

 

У тому числі мобільного інтернету

15,7

13,5

16,2%

 

 

 

ARPU (грн)

66

52

26,9%

 

 

 

MOU (хв.)

571

580

(1,5%)

 

 

 

Використання даних (Мбайт/абонент)

3,345

1,811

84,7%

 

 

 

Фіксований зв’язок

 

 

 

 

 

 

Загальний операційний дохід

333

297

11,9%

662

593

11,7%

Операційний дохід ШПД

215

185

16,6%

424

366

16,0%

Абоненти ШПД (млн)

1,0

0,9

11,5%

 

 

 

ARPU ШПД (грн)

76

73

4,4%

 

 

 

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