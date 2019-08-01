У 2 кварталі 2019 року Київстар збільшив свої витрати на 24% і отримав 85% зростання дата-трафіку

Швидкісний мобільний інтернет Київстар вже доступний для майже 70% населення України. Мережа 4G національного телеком оператора охопила 6609 населених пунктів. Підґрунтям для стрімкого розвитку нових технологій стали вагомі інвестиції компанії у збільшення території покриття та якість зв’язку. Про це йдеться в повідомленні компанії.\r\nОлександр Комаров, президент Київстар: "Як лідер телеком галузі, Київстар бачить свою місію у забезпеченні доступу до нових технологій для кожного мешканця України. Тому в першому півріччі компанія на 32% збільшила капітальні інвестиції та підключила до 4G майже 2500 нових населених пунктів". \r\nУ порівнянні з 2 кв 2018 кількість абонентів Київстар, які користуються мобільним інтернетом, зросла на 16%, а використання дата-трафіку - на 85%. Ріст обумовлений як високою якістю послуг, так і доступними тарифами. Зокрема, в багатьох тарифних планах оператора абоненти отримують необмежений доступ до популярних сервісів, як от соціальні мережі, музичні та відео сервіси, тощо. Що важливо, понад 50% дата трафіку використовується у мережі 4G. Використання послуг голосового зв’язку майже не змінилось і сягає понад 570 хвилин на абонента, що є одним з найвищих показників для країн Європи. При цьому середній дохід від абонента (ARPU) складає 66 грн, що на 27% більше у порівнянні з 2 кв 2018. \r\nКількість абонентів, що користуються фіксованим інтернетом у 2 кв.2019 досягла майже 1 млн, що на 11,5% більше у порівнянні з 2 кв.2018. Середній дохід від абонента послуги "Домашній Інтернет" складає 76 грн, на 4% більше, ніж у 2 кв 2018.\r\nДля забезпечення розвитку 4G та якості голосового зв’язку та інтернету Київстар у 2 кв 2019 інвестував 1,152 млрд грн, на 24,3% більше, ніж в 2 кв 2018. А за січень-червень 2019 капітальні інвестиції склали 2,134 млрд грн.\r\nЗагальний дохід компанії у 2 кв 2019 зріс на 24%, у порівнянні з 2 кв 2018, до 5,624 млрд грн, що обумовлено збільшенням на 77% доходів від мобільного інтернету завдяки росту використання дата-трафіку.\r\nАбонентська база у 2 кв 2019 склала 26,2 млн. Як раніше повідомляла компанія, завдяки розвитку тарифних пропозицій з безлімітним голосовим та інтернет трафіком, на телеком ринку України є тенденція до скорочення використання абонентами кількох SIM-карток. Крім того, на телеком ринок впливають негативні демографічні процеси. \r\nУ 2 кв 2019 Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму понад 2 млрд грн. У тому числі майже 250 млн грн компанія сплатила за використання радіо частот. Київстар є сумлінним платником податків і зберігає лідерство серед компаній зв’язку за обсягами платежів до держбюджету.\r\nКлючові показники діяльності Київстар у 2 кв 2019 у порівнянні з 2 кв 2018\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФінансові та операційні показники (млн грн)\r\n \r\n\r\n\r\n2 кв. 2019\r\n\r\n\r\n2 кв. 2018\r\n\r\n\r\n2 кв 2019\/2 кв 2018\r\n\r\n\r\n6 міс 2019\r\n\r\n\r\n6 міс 2018\r\n\r\n\r\n6 міс 2019\/6 міс 2018\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗагальний операційний дохід\r\n\r\n\r\n5,624\r\n\r\n\r\n4,521\r\n\r\n\r\n24,4%\r\n\r\n\r\n10,750\r\n\r\n\r\n8,785\r\n\r\n\r\n22,4%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДохід від послуг мобільного зв’язку\r\n\r\n\r\n5,257\r\n\r\n\r\n4,200\r\n\r\n\r\n25,2%\r\n\r\n\r\n10,020\r\n\r\n\r\n8,149\r\n\r\n\r\n23,0%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nДохід від послуг фіксованого зв’язку\r\n\r\n\r\n333\r\n\r\n\r\n297\r\n\r\n\r\n11,9%\r\n\r\n\r\n662\r\n\r\n\r\n593\r\n\r\n\r\n11,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEBITDA\r\n\r\n\r\n3,656\r\n\r\n\r\n2,490\r\n\r\n\r\n46,8%\r\n\r\n\r\n6,880\r\n\r\n\r\n4,902\r\n\r\n\r\n40,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМаржа EBITDA\r\n\r\n\r\n65,0%\r\n\r\n\r\n55,1%\r\n\r\n\r\n9,9 п.п.\r\n\r\n\r\n64,0%\r\n\r\n\r\n55,8%\r\n\r\n\r\n8,2 п.п.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКапітальні витрати\r\n\r\n\r\n1,152\r\n\r\n\r\n927\r\n\r\n\r\n24,3%\r\n\r\n\r\n2,134\r\n\r\n\r\n1,614\r\n\r\n\r\n32,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nМобільний зв’язок\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗагальний операційний дохід\r\n\r\n\r\n5,248\r\n\r\n\r\n4,224\r\n\r\n\r\n24,2%\r\n\r\n\r\n10,020\r\n\r\n\r\n8,192\r\n\r\n\r\n22,3%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУ тому числі від послуги передачі даних\r\n\r\n\r\n2,784\r\n\r\n\r\n1,574\r\n\r\n\r\n76,9%\r\n\r\n\r\n5,238\r\n\r\n\r\n2,915\r\n\r\n\r\n79,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАбоненти (млн)\r\n\r\n\r\n26,2\r\n\r\n\r\n26,5\r\n\r\n\r\n(1,1%)\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nУ тому числі мобільного інтернету\r\n\r\n\r\n15,7\r\n\r\n\r\n13,5\r\n\r\n\r\n16,2%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nARPU (грн)\r\n\r\n\r\n66\r\n\r\n\r\n52\r\n\r\n\r\n26,9%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nMOU (хв.)\r\n\r\n\r\n571\r\n\r\n\r\n580\r\n\r\n\r\n(1,5%)\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВикористання даних (Мбайт\/абонент)\r\n\r\n\r\n3,345\r\n\r\n\r\n1,811\r\n\r\n\r\n84,7%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nФіксований зв’язок\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЗагальний операційний дохід\r\n\r\n\r\n333\r\n\r\n\r\n297\r\n\r\n\r\n11,9%\r\n\r\n\r\n662\r\n\r\n\r\n593\r\n\r\n\r\n11,7%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nОпераційний дохід ШПД\r\n\r\n\r\n215\r\n\r\n\r\n185\r\n\r\n\r\n16,6%\r\n\r\n\r\n424\r\n\r\n\r\n366\r\n\r\n\r\n16,0%\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nАбоненти ШПД (млн)\r\n\r\n\r\n1,0\r\n\r\n\r\n0,9\r\n\r\n\r\n11,5%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\nARPU ШПД (грн)\r\n\r\n\r\n76\r\n\r\n\r\n73\r\n\r\n\r\n4,4%\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n