Персоналу Burger King дозволили відрощувати бороду в іспанській Каталонії

Співробітники мережі фаст-фудів Burger King в Каталонії тепер зможуть відрощувати бороду після того, як місцеві чиновники вирішили, що заборона волосся на обличчі порушує конституційні права персоналу, повідомляє BBC.

Влада також постановила, що примус чоловіків і жінок до носіння різного одягу є сексуальною дискримінацією, заявивши також, що правила порушують "право на власний імідж".

Питання порушила профспілка робочих комісій Каталонії, стверджуючи, що правила Burger King про заборону бороди і вусів "ображають гідність своїх працівників". З ними погодився комітет з питань інспекції праці.

"В результаті перевірки було встановлено, що певна практика компанії, викладена у внутрішніх правилах, порушує конституційні права працівників, а саме право на власний імідж, право на рівне ставлення і є сексуальною дискримінацією", - заявили інспектори.

Вони відзначили, що можна використовувати і інші заходи для дотримання правил гігієни в мережі швидкого харчування, наприклад, - сітки для бороди.

Вони також постановили, що політика компанії, яка пропонує чоловікам носити краватки, а дівчатам - стрічки, є сексуальною дискримінацією.

В Burger King працює понад 1260 осіб у 46 ресторанах провінції Барселони.

Як повідомляли Українські Новини, українським військовим дозволили носити вуса і бороди, якщо вони чисті і не заважають. У 2016 році в Нью-Йорку поліцейським дозволили бути бородатими і в тюрбані.

Тим часом одна з британських фірм змушує співробітників голити бороди.