Під Києвом палахкотіла заправка, є постраждалий

Пожежа сталася на АЗС в селі Тарасівка Київської області в четвер, 1 людина госпіталізована.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

"Пожежні ДСНС України ліквідували пожежу на АЗС, є постраждалий", - сказано в ньому.

У четвер в 4:48 в селі Тарасівка Києво-Святошинського району на території модульних АЗС виникла пожежа.

6:03 співробітники ДСНС в Київській області ліквідували пожежу на площі 150 кв. м.

Постраждав один громадянин, його з опіками госпіталізували до лікарні.

Вогнем знищено 2 заправні колонки (бензин та скраплений газ), пластикова ємність з дизпаливом (об'ємом 10 куб. м), будівля охорони (площею 6 кв. м), а також пошкоджено легковий автомобіль.

Врятовано 2 наземні ємкості об'ємом по 20 куб. м (бензин та скраплений газ).

До гасіння залучалося 30 чоловік особового складу ДСНС та 5 одиниць техніки.