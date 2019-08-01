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  • У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу
01 серпня 2019, четвер, 08:45 7
Події 2019-08-01T08:57:19+03:00
Українські Новини
У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу

У Києві бензовоз протаранив легковик: є постраждалий, пальне розлилося на дорогу

В ніч на 1 серпня в Києві на Харківській площі сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі KIA Rio і бензовоз Renault. Внаслідок аварії постраждав водій легковика. Його госпіталізували в лікарню.

Аварія сталася близько 23:28. Про це повідомляє Інформатор.

За інформацією правоохоронців, бензовоз заїхав у Київ і рухався в бік центру. У цей момент по кільцю з боку Бортничів їхав легковик і перетинав проспект Бажана. На перетині доріг автомобілі зіткнулися.

ДТП з бензовозом в Києві. Фото: ІнформаторДТП з бензовозом в Києві. Фото: Інформатор

Від удару KIA розвернуло, і машина зупинилася в крайній лівій смузі, а бензовоз з'їхав на узбіччя. Водія хетчбека госпіталізували в лікарню. На щастя, його травми не значні. Який з автомобілів проїхав на заборонний сигнал світлофора — будуть з'ясовувати поліцейські. Також виїжджали пожежні, щоб змити розлите пальне, яке витекло з легкової машини з проїжджої частини. На місці працював екіпаж патрульної поліції, медики, слідчо-оперативна група та рятувальники. Подробиці ДТП встановлюються.

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