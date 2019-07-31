Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще"

За мера Віталія Кличка Київ став кращим, ніж коли б то не було. Про це заявив радник президента США Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані у своєму Twitter.

Руді Джуліані назвав Віталія Кличка кращим мером Києва і визнав, що при ньому столиця України виглядає, як ніколи краще.

"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у суперважкій вазі і є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, що сяє в навколишній темряві", – написав Джуліані.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з колишнім мером Нью-Йорка, радником президента США з кібербезпеки Рудольфом Джуліані.