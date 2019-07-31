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31 липня 2019, середа, 22:20 360
Політика 2019-07-31T23:54:44+03:00
Українські Новини
Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще"

Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще"

За мера Віталія Кличка Київ став кращим, ніж коли б то не було. Про це заявив радник президента США Дональда Трампа і колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані у своєму Twitter.

Руді Джуліані назвав Віталія Кличка кращим мером Києва і визнав, що при ньому столиця України виглядає, як ніколи краще.

"Мер Віталій Кличко був великим чемпіоном у суперважкій вазі і є справжнім патріотом України. Місто Київ ніколи не було кращим. Він - яскраве світло, що сяє в навколишній темряві", – написав Джуліані.

Нагадаємо, що мер Києва Віталій Кличко зустрівся в США з колишнім мером Нью-Йорка, радником президента США з кібербезпеки Рудольфом Джуліані.
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