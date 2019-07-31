До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі

У середу, 31 липня, президент прилетів в Черкаси. Там він планує відвідати місцевий аеропорт, а також перевірити дорогу Р-10 і виступити в сесійній залі облдержадміністрації.

У Черкасах вирішили підготуватися до візиту президента в кращих традиціях. Зокрема, комунальники влаштували боротьбу з калюжами прямо біля будівлі облдержадміністрації.

Відповідне відео опублікував у Facebook місцевий житель Андрій Сегеда. На кадрах можна побачити, як працівники "висушують" калюжі за допомогою мітли і совка.

"Ех, була б зелена фарба — можна і траву пофарбувати. А, як ви готуєтеся до зустрічі Президента?", — жартома поцікавився автор посту.

В коментарях користувач Facebook висміяли такий радикальний метод боротьби з вологою.

Як повідомляли Українські Новини, перед приїздом Дуди і Порошенко у Харкові руками мили бордюри.

А ось раніше донецькі влади пофарбували дерева до приїзду Медведєва в зелений колір.