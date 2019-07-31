підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
31 липня 2019, середа, 23:13 10
Суспільство 2019-08-01T00:00:02+03:00
Українські Новини
До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі

До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі

У середу, 31 липня, президент прилетів в Черкаси. Там він планує відвідати місцевий аеропорт, а також перевірити дорогу Р-10 і виступити в сесійній залі облдержадміністрації.

У Черкасах вирішили підготуватися до візиту президента в кращих традиціях. Зокрема, комунальники влаштували боротьбу з калюжами прямо біля будівлі облдержадміністрації.

Відповідне відео опублікував у Facebook місцевий житель Андрій Сегеда. На кадрах можна побачити, як працівники "висушують" калюжі за допомогою мітли і совка.

"Ех, була б зелена фарба — можна і траву пофарбувати. А, як ви готуєтеся до зустрічі Президента?", — жартома поцікавився автор посту.

В коментарях користувач Facebook висміяли такий радикальний метод боротьби з вологою.

Як повідомляли Українські Новини, перед приїздом Дуди і Порошенко у Харкові руками мили бордюри.

А ось раніше донецькі влади пофарбували дерева до приїзду Медведєва в зелений колір.

Більше новин про: Володимир Зеленський візит президента

Архів
Новини
Погромники "Укрінформу" можуть отримати до 4 років в'язниці 23:59
Українцю-капітана затонулого в Будапешті прогулянкового судна продовжили арешт 23:33
До приїзду Зеленського в Черкасах шваброю і совком сушили калюжі 23:13
У Чорнобилі з'явилися водні маршрути для туристів 22:49
Радник Трампа заявив, що при Кличку українська столиця "виглядає як ніколи краще" 22:20
більше новин
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня 14:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok