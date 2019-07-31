Друг Богдана Вавриш будує незаконний ЖК на березі Чорного моря

Девелоперські компанії, пов’язані з Андрієм Вавришем та Дмитром Ісаєнком, будують в історичному ареалі Одеси на вул. Французький бульвар, 63/65 житловий комплекс "Kandinsky Odessa Residence". Хоча офіційно місто дозволило звести там не житловий, а оздоровчий комплекс, пишуть "Наші гроші".

В Одесі майже на березі моря девелопери будують житловий комплекс. Однак це будівництво суперечить Генплану і виданим офіційним документам, оскільки проводиться на землях оздоровчого призначення із перевищенням дозволеної висотності в історичній частині Одеси більш ніж удвічі.

Будівництво розгорнулося на ділянці площею 3,44 га у двокілометровій охоронній зоні Чорного моря. Тут колись знаходився державний Санаторно-оздоровчий багатопрофільний комплекс для дітей з батьками "Магнолія". У 2011-му власниками корпусів санаторію стали одеські приватні компанії – ТОВ "Аверс" Костянтина Ткача і Геннадія Беседовського, і підконтрольні йому "Фейм Груп" і "Транс Океан Тур". У тому ж році Одеська міськрада передала цим трьом компаніям 3,44 га в оренду на 49 років для обслуговування санаторію "Магнолія". До речі, орендна плата спочатку становила 1,44 млн грн на рік, але у подальшому фірми через суд зменшили її до 700 тис грн.

Фірми поступово знищували "Магнолію", і у 2014 році знесли практично всі будівлі, розчистивши місце під нове будівництво.

Попри те, що ділянка передавалася в оренду для обслуговування корпусів "Магнолії", а нове будівництво на її місці – це вже зовсім інше цільове призначення ділянки, місцеві чиновники сприяли новій діяльності орендарів. І у січні 2015 року видали містобудівні умови та обмеження (МУО) на забудову ділянки.

Управління архітектури Одеської міськради дозволило звести на 3,44 га новий курортно-оздоровчий комплекс з 4 корпусів, одноповерхового паркінгу і лікувально-діагностичних приміщень. При цьому чиновники дозволили висоту будівель – 73 метри (орієнтовно – 24 поверхи).

Після отримання цього документу особливого руху на об’єкті не відбувалося. Аж поки не знайшовся інвестор. Ним стало ТОВ "Одесаінвестбуд", яке у травні 2017 року уклало з орендарями ділянки договір про організацію будівництва, отримавши функції замовника будівництва (щодо фінансування та здійснення будівельних робіт).

Після цього замовники у тому ж році отримали експертизу проектної документації об’єкту та дозвіл на будівництво корпусів курортно-оздоровчого комплексу з паркінгом.

І натомість почали будувати житловий комплекс.

Цей ЖК "Kandinsky Odessa Residence" складатиметься з чотирьох 21-поверхових будинків. Це відповідає тим чотирьох корпусам оздоровчого комплексу, який чиновники дозволили будувати.

По Генплану – ділянка належить до території курортно-оздоровчого призначення. Від відповідності Генплану у цій забудові залишилася лише назва: "курортно-оздоровчий комплекс". І намагання не згадувати відкрито про квартири, замінивши їх на "апартаменти".

Цікаво, що орендарі з новим інвестором додатково отримали рішення судів, де прописано правомірність виданих МУО і дозволу на виконання будівельних робіт. Так, у вересні Окружний адмінсуд Києва розглянув позов "Одесаінвестбуду" до орендарів ділянки, у якому новий інвестор вимагав визнати вказані документи неправомірними і скасувати їх. Та суд очікувано відмовив.

За фактом незаконних дій чиновників Одеської міськради, які своїми діями сприяли забудовникам, ще у вересні 2017 року було відкрите кримінальне провадження.

Будівництвом ЖК "Kandinsky Odessa Residence" займаються девелоперські компанії SAGA Development, Perfect Group і Citex Development.

Власником SAGA Development є колишній заступник директора Департаменту містобудування КМДА Андрій Вавриш, відомий також як друг керівника Офісу Президента Андрія Богдана. Нещодавно Вавриш і Богдан презентували президенту Володимиру Зеленському проект перенесення Офісу до Українського Дому.

Perfect Group пов’язують із відомим забудовником Дмитром Ісаєнком. Це екс-чиновник Міноборони і Мінрегіону, який пройшов в нову Верховну Раду за списками "Опозиційної платформи – За життя" Віктора Медведчука

Станом на 2017 рік засновником ТОВ "Одесаінвестбуд" було ТОВ "Спецбудінвест-17" з групи компанії Perfect Group. Зараз же засновниками "Одесаінвестбуду" є компанія "Спецмехбуд 21", Костянтин Барський, ТОВ "Гелинен" і кіпрська компанія Melonasa Holdings Ltd. Керівником фірми є Олександр Бочков.

ТОВ "Спецмехбуд 21" входить до групи Perfect Group. Засновниками ТОВ "Гелинен" є Василь Редькович та Олексій Заїка. Останній є керівником ТОВ "Андріївська", засновником якого значиться інвестфонд "Еверест", очолюваний юристом Вавриша Дмитром Овсієм.

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