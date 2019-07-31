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31 липня 2019, середа, 20:49 10
Економіка 2019-07-31T22:15:02+03:00
Українські Новини
Дніпровський завод міндобрив планує випустити 75 тис. тонн складних добрив до 2020

Дніпровський завод міндобрив планує випустити 75 тис. тонн складних добрив до 2020

Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД, Дніпропетровська область) запустив виробництво складних добрив і планує випустити 75 тис. тонн продукції до кінця поточного року.

Про це Українським Новинам повідомив голова наглядової ради підприємства, віце-президент Союзу хіміків Сергій Лісковський.

"Був підписано довгостроковий контракт на поставку основних видів сировини. Щомісяця будемо випускати 15-18 тисяч тонн складних добрив", - сказав він.

Виробнича програма включає випуск рідких азотно-фосфорних добрив і гранульованих, а на другу половину серпня заплановано випуск NPK (азофоска).

Зазначається, що останніх 5 років ДЗМД працював з перервами на 20-25% потужності в зв'язку з відсутністю сировини всередині країни і дорожнечею її імпорту.

Зі слів Лісковського, за цей час частка українських підприємств на внутрішньому ринку складних добрив скоротилася до 10%, а по деяких позиціях - до 2-3%.

Він зазначив, що складні добрива будуть виробляти два підприємства - "Сумихімпром" і ДЗМД - до кінця 2019 року підприємства планують випустити сукупно 275-280 тис. тонн продукції.

При цьому потужність "Сумихімпром" становить 40 тис. тонн на місяць.

За даними Союзу хіміків, річна потреба України в складних добривах становить 1,2 млн тонн.

На сьогодні в Україні вже імпортовано 1,3 млн тонн добрив цієї групи.

У зв'язку з цим Лісковський вважає, що українські аграрії будуть забезпечені необхідним обсягом добрив.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2002 році дніпродзержинські заводи "Амофос" і "Агрофос", утворені після розпаду Придніпровського хімзаводу, об'єдналися в Дніпровський завод мінеральних добрив.

85% акцій відкритого акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" належать компанії "Украгрохімхолдинг" (Київ) і 15% - члену наглядової ради підприємства Сергію Лісковському.
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