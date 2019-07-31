Дніпровський завод міндобрив планує випустити 75 тис. тонн складних добрив до 2020

Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД, Дніпропетровська область) запустив виробництво складних добрив і планує випустити 75 тис. тонн продукції до кінця поточного року.\r\nПро це Українським Новинам повідомив голова наглядової ради підприємства, віце-президент Союзу хіміків Сергій Лісковський.\r\n"Був підписано довгостроковий контракт на поставку основних видів сировини. Щомісяця будемо випускати 15-18 тисяч тонн складних добрив", - сказав він.\r\nВиробнича програма включає випуск рідких азотно-фосфорних добрив і гранульованих, а на другу половину серпня заплановано випуск NPK (азофоска).\r\nЗазначається, що останніх 5 років ДЗМД працював з перервами на 20-25% потужності в зв'язку з відсутністю сировини всередині країни і дорожнечею її імпорту.\r\nЗі слів Лісковського, за цей час частка українських підприємств на внутрішньому ринку складних добрив скоротилася до 10%, а по деяких позиціях - до 2-3%.\r\nВін зазначив, що складні добрива будуть виробляти два підприємства - "Сумихімпром" і ДЗМД - до кінця 2019 року підприємства планують випустити сукупно 275-280 тис. тонн продукції.\r\nПри цьому потужність "Сумихімпром" становить 40 тис. тонн на місяць.\r\nЗа даними Союзу хіміків, річна потреба України в складних добривах становить 1,2 млн тонн.\r\nНа сьогодні в Україні вже імпортовано 1,3 млн тонн добрив цієї групи.\r\nУ зв'язку з цим Лісковський вважає, що українські аграрії будуть забезпечені необхідним обсягом добрив.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, в 2002 році дніпродзержинські заводи "Амофос" і "Агрофос", утворені після розпаду Придніпровського хімзаводу, об'єдналися в Дніпровський завод мінеральних добрив.\r\n85% акцій відкритого акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" належать компанії "Украгрохімхолдинг" (Київ) і 15% - члену наглядової ради підприємства Сергію Лісковському.