Дніпровський завод міндобрив планує випустити 75 тис. тонн складних добрив до 2020

Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД, Дніпропетровська область) запустив виробництво складних добрив і планує випустити 75 тис. тонн продукції до кінця поточного року.

Про це Українським Новинам повідомив голова наглядової ради підприємства, віце-президент Союзу хіміків Сергій Лісковський.

"Був підписано довгостроковий контракт на поставку основних видів сировини. Щомісяця будемо випускати 15-18 тисяч тонн складних добрив", - сказав він.

Виробнича програма включає випуск рідких азотно-фосфорних добрив і гранульованих, а на другу половину серпня заплановано випуск NPK (азофоска).

Зазначається, що останніх 5 років ДЗМД працював з перервами на 20-25% потужності в зв'язку з відсутністю сировини всередині країни і дорожнечею її імпорту.

Зі слів Лісковського, за цей час частка українських підприємств на внутрішньому ринку складних добрив скоротилася до 10%, а по деяких позиціях - до 2-3%.

Він зазначив, що складні добрива будуть виробляти два підприємства - "Сумихімпром" і ДЗМД - до кінця 2019 року підприємства планують випустити сукупно 275-280 тис. тонн продукції.

При цьому потужність "Сумихімпром" становить 40 тис. тонн на місяць.

За даними Союзу хіміків, річна потреба України в складних добривах становить 1,2 млн тонн.

На сьогодні в Україні вже імпортовано 1,3 млн тонн добрив цієї групи.

У зв'язку з цим Лісковський вважає, що українські аграрії будуть забезпечені необхідним обсягом добрив.

Як повідомляли Українськi Новини, в 2002 році дніпродзержинські заводи "Амофос" і "Агрофос", утворені після розпаду Придніпровського хімзаводу, об'єдналися в Дніпровський завод мінеральних добрив.

85% акцій відкритого акціонерного товариства "Дніпровський завод мінеральних добрив" належать компанії "Украгрохімхолдинг" (Київ) і 15% - члену наглядової ради підприємства Сергію Лісковському.