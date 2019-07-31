Відео дня: У Києві поліцейський намагався наздогнати поні і бігав за ним по Голосіївському району

У Голосіївському районі Києва з парку втік жвавий поні. Його спробував наздогнати поліцейський, проте його спроби не увінчалися успіхом-зате потрапили на відео. Про це повідомляє Київ Автомобільний.

"У Голосіївському районі намагаються зловити поні, який, найочевидніше, втік з парку. Будьте пильнішими", - повідомляється в пості.

На відео видно, як поні йде вздовж проїжджої частини, потім виходить на дорогу. Поруч йде поліцейський, але коли він намагається зловити тварину, вона досить швидко тікає. Поліцейський намагається його наздогнати, але швидко сходить із заданою жвавим поні дистанції.

В коментарях тим часом користувач соцмережі вправлялися в дотепності.

< P > пізніше поліцейські повідомили, що поні вони таки зловили.

"Під час патрулювання інспектори помітили поні, який бігав на дорозі між автомобілів. Ще трохи і він потрапив під колеса! Патрульні швидко зігнали його на тротуар і спіймали, щоб убезпечити від можливого лиха. Зараз за ним їде його власник", - повідомляє поліція Києва в Telegram-каналі.

Нагадаємо, раніше було показано порятунок коня, що провалився посеред саду в каналізацію.