У Великобританії чоловік отримав 50 хвилин в'язниці

У Великобританії чоловікові дали найкоротше в історії тюремне ув'язнення, всього 50 хвилин. Про це повідомляє Daily Mail.

23-річного Шейна Дженкінса відправили під варту на строк менше однієї години через інцидент, який стався 30 травня. Молодий чоловік під впливом алкоголю, кокаїну і канабісу розбив вікно колишньої дівчини мітлою і зумів втекти від офіцерів.



В камері йому дали ручку й папір, і він написав два листи, які суддя Ламберт змусив його зачитати після повернення до суду.



В листі до своєї колишньої дівчини він сказав: "Вибач, що розбив твоє вікно. Це було дурне рішення, яке я прийняв. Сподіваюся, ти мене пробачиш".

У листі до офіцерів він сказав: "Я щиро шкодую про свої дії. Я не збирався заподіювати шкоду, це було миттєве рішення".



Йому соромно за свою поведінку. Він говорить, що "вів себе як ідіот".



Суддя сказав йому: "Ти не будеш божевільним наркоманом". Суд також засудив молодого чоловіка до 80 годин виправних робіт і реабілітації, а також заборонив йому вживати наркотики.