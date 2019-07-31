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31 липня 2019, середа, 16:43 14
Європа 2019-07-31T17:00:01+03:00
Українські Новини
У Великобританії чоловік отримав 50 хвилин в'язниці

У Великобританії чоловік отримав 50 хвилин в'язниці

Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

У Великобританії чоловікові дали найкоротше в історії тюремне ув'язнення, всього 50 хвилин. Про це повідомляє Daily Mail.

23-річного Шейна Дженкінса відправили під варту на строк менше однієї години через інцидент, який стався 30 травня. Молодий чоловік під впливом алкоголю, кокаїну і канабісу розбив вікно колишньої дівчини мітлою і зумів втекти від офіцерів.

В камері йому дали ручку й папір, і він написав два листи, які суддя Ламберт змусив його зачитати після повернення до суду.

В листі до своєї колишньої дівчини він сказав: "Вибач, що розбив твоє вікно. Це було дурне рішення, яке я прийняв. Сподіваюся, ти мене пробачиш".

У листі до офіцерів він сказав: "Я щиро шкодую про свої дії. Я не збирався заподіювати шкоду, це було миттєве рішення".

Йому соромно за свою поведінку. Він говорить, що "вів себе як ідіот".

Суддя сказав йому: "Ти не будеш божевільним наркоманом". Суд також засудив молодого чоловіка до 80 годин виправних робіт і реабілітації, а також заборонив йому вживати наркотики.

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