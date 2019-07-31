Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага

Міжнародний аеропорт "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського, в рамках розширення географії регулярних міжнародних авіасполучень з ключовими містами і улюбленими туристичними центрами Європи оголосив про відкриття рейсів Харків-Прага.

"Вперше Міжнародний аеропорт "Харків" з'єднає місто з чеською столицею Прагою. Перший політ на маршруті буде здійснений 17 жовтня 2019 року. Регулярні перельоти здійснюватимуться на лінії Харків-Прага по четвергах і неділях", - розповіла компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, про новий крок у розширенні географії польотів для харків'ян.

Цей маршрут відкритий в рамках стратегічного розширення співпраці Харківського міжнародного аеропорту з лоукост-авіаперевізником SkyUp Airlines, який базує в аеропорту Ярославського одне зі своїх повітряних суден - сучасний лайнер Boеing 737-800 NG на 189 пасажирських місць.

"Харків'янам більше не потрібно буде їхати до Києва, щоб відправитися літаком до Праги. Можна сісти на літак в своєму місті і через годину смакувати чеськими трдельніком і кнедликами з видом на Карлів міст. Ми хочемо, щоб кожен українець міг подорожувати комфортно, на сучасних літаках і за доступною ціною. Тому ми продовжуємо відкривати нові регулярні рейси і розвиваємо польотну програму з регіонів України", - прокоментували в SkyUp Airlines поява нового маршруту з харківського аеропорту Ярославського.

Таким чином, Міжнародний аеропорт "Харків" пропонує мандрівникам широкий вибір прямих регулярних перельотів між першою столицею України та ключовими діловими і туристичними центрами Європи.

Вартість перельоту в одну сторону становитиме від 1501 грн, а квитки на новий рейс уже доступні мандрівникам на сайті авіакомпанії, в касах аеропорту і квиткових агентствах.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, який належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2019 аеропорт Харкова анонсував подальше розширення мережі перельотів поряд зі збільшенням кількості партнерських авіакомпаній. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягла 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України. У 2019 Міжнародний аеропорт "Харків" першим в Україні отримав безстроковий сертифікат відповідності найвищим стандартам безпеки польотів та якості обслуговування, які встановлені Регламентом Єврокомісії для аеропортів Європейського Союзу.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp Airlines, Buta Airways і багато інших.