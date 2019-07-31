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31 липня 2019, середа, 14:43 407
Політика 2019-07-31T15:11:33+03:00
Українські Новини
У Молдові з'явилася перша політична партія колективної дії "Громадянський конгрес"

У Молдові з'явилася перша політична партія колективної дії "Громадянський конгрес"

У Молдові почалося обговорення програми політичної партії колективної дії "Громадянський конгрес". Партія позиціонує себе як перша антикризова в республіці. Програма передбачає оновлення соціальної політики країни, збільшення витрат на такі групи населення, як діти, жінки та пенсіонери. В економічній сфері "Громадянський конгрес" пропонує запровадити нульову ставку податку на прибуток при точному і кваліфікованому зборі всіх непрямих податків, ліквідацію для підприємців усіх заборонно-дозвільних обмежень, не відображених в законі, а також об'єднати стандарти зони вільної торгівлі Європейського союзу зі стандартами Зони вільної торгівлі Співдружності незалежних держав.

Партія пропонує максимально залучити громадян Молдови в процес прийняття рішень і здійснення контролю над владою. На думку ідеологів партії, це дозволить домагатися змін на краще, не чекаючи чергових виборів.

Українські політологи високо оцінюють імовірність перемоги партії "Громадянський конгрес" на виборах у Молдові. "Залучення громади до управління державою – це новий тренд, який в Україні довів свою спроможність. Тепер громадянське суспільство у нас багато в чому є контролером для влади, по суті, взявши на себе функції виявляти корупцію, покращувати життя людей, змінювати те, що дійсно важливо суспільству", - говорить глава правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Партія "Громадянський конгрес" - це нові ліві такого формату як соціалісти скандинавських країн. Принципи, які закладені в програмі – першість соціального прогресу, залучення громадянського суспільства, залученість, публічність, відкритість – це те, що дуже популярно у більшості країн світу і дозволяє всім партіям такого штибу бути успішними. Думаю, що шанси на успіх такого проекту досить високі", - пояснює директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

Політична програма партії "Громадянський конгрес" в Молдові відкрита для обговорення.
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