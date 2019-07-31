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  • Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга
31 липня 2019, середа, 14:24 10
Світ 2019-07-31T15:00:02+03:00
Українські Новини
Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга

Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга

Коси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram
Коси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram

Російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів у РФ.

Про це Отто повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.

"Як часто жінок хапають за волосся? Коси з жіночого волосся замість поручнів - це метафора насильства, бійки, в якій будь-який пасажир за бажанням міг би стати учасником і відчути себе в ролі нападника. Я запропонував людям зробити інтуїтивний вибір: хапатися за поручні чи ні. Тримайтеся за них, тягніть, рвіть! Робіть з ними що завгодно!", - написав художник.

За його словами, він не міг обійти тему насильства в сім'ї стороною і це - злочин, від якого щороку гинуть тисячі жінок, ігнорувати який не зможе жодна розсудлива людина.

Він підкреслив, що кількість таких злочинів зростає і в Росії, і це лише зареєстрованих.

"Але багато людей не хочуть визнавати, що це відбувається навколо них. Їм зручно жити в своєму світі, в якому немає місця чужим проблемам. Вони навчилися їх ігнорувати, облаштувавшись у вакуумній зоні комфорту, де все добре. І вони не поспішають звідти виглядати", - пояснив художник.

Коси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/InstagramКоси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram

Отто обурився, що в Росії немає законів проти домашнього насильства, охоронних ордерів, поліція ігнорує такі злочини, а побої в сім'ї - декриміналізовані, закликавши всіх небайдужих домагатися зміни законодавства.

 
 
 
 
 
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Публикация от Отто (@ottomaks)

Як повідомляли Українські Новини, в Україні суд вперше притягнув до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.

11 січня в Україні почали діяти зміни в Кримінальному кодексі про згоду на секс.

Тим часом кожен другий українець не вважає ревнощі проявом насильства.

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