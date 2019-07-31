Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга

Російський художник-акціоніст Макс Отто розвісив у метро Санкт-Петербурга коси з жіночого волосся замість поручнів, пояснивши це акцією проти домашнього насильства та закликом до прийняття відповідних законів у РФ.\r\nПро це Отто повідомив на своїй сторінці в соцмережі Instagram.\r\n"Як часто жінок хапають за волосся? Коси з жіночого волосся замість поручнів - це метафора насильства, бійки, в якій будь-який пасажир за бажанням міг би стати учасником і відчути себе в ролі нападника. Я запропонував людям зробити інтуїтивний вибір: хапатися за поручні чи ні. Тримайтеся за них, тягніть, рвіть! Робіть з ними що завгодно!", - написав художник.\r\n\r\nЗа його словами, він не міг обійти тему насильства в сім'ї стороною і це - злочин, від якого щороку гинуть тисячі жінок, ігнорувати який не зможе жодна розсудлива людина.\r\nВін підкреслив, що кількість таких злочинів зростає і в Росії, і це лише зареєстрованих.\r\n"Але багато людей не хочуть визнавати, що це відбувається навколо них. Їм зручно жити в своєму світі, в якому немає місця чужим проблемам. Вони навчилися їх ігнорувати, облаштувавшись у вакуумній зоні комфорту, де все добре. І вони не поспішають звідти виглядати", - пояснив художник.\r\nКоси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks\/Instagram\r\nОтто обурився, що в Росії немає законів проти домашнього насильства, охоронних ордерів, поліція ігнорує такі злочини, а побої в сім'ї - декриміналізовані, закликавши всіх небайдужих домагатися зміни законодавства.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПубликация от Отто (@ottomaks) 30 Июл 2019 в 3:13 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, в Україні суд вперше притягнув до кримінальної відповідальності за домашнє насильство.\r\n11 січня в Україні почали діяти зміни в Кримінальному кодексі про згоду на секс.\r\nТим часом кожен другий українець не вважає ревнощі проявом насильства.