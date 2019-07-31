Екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, оперативники спецслужби встановили, що житель Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на території анексованого Росією Криму, був завербований співробітником ФСБ РФ.\r\nЗа завданням куратора, агент через особисті зв'язки збирав інформацію щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Запоріжжі, і передавав її представнику іноземної спецслужби при виїзді на територію Криму під приводом нібито вирішення сімейних питань.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, СБУ затримала виконавця низки замахів і терактів, що готуються в Україні на замовлення ФСБ.\r\nТакож депутат Держдуми координував зі своїм однокласником-полковником ФСБ диверсії в Маріуполі.