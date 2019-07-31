Екс-співробітника МВС підозрюють у зв'язку з ФСБ РФ

Служба безпеки України затримала колишнього співробітника Міністерства внутрішніх справ за підозрою у співпраці з Федеральною службою безпеки Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, оперативники спецслужби встановили, що житель Запоріжжя, колишній працівник органів внутрішніх справ України, перебуваючи на території анексованого Росією Криму, був завербований співробітником ФСБ РФ.

За завданням куратора, агент через особисті зв'язки збирав інформацію щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в Запоріжжі, і передавав її представнику іноземної спецслужби при виїзді на територію Криму під приводом нібито вирішення сімейних питань.

Як повідомляли Українські Новини, СБУ затримала виконавця низки замахів і терактів, що готуються в Україні на замовлення ФСБ.

Також депутат Держдуми координував зі своїм однокласником-полковником ФСБ диверсії в Маріуполі.