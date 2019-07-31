підписатися на розсилку
24.9 25.25
27.55 28.2
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків
31 липня 2019, середа, 13:00 364
Політика 2019-07-31T13:45:02+03:00
Українські Новини
В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків

В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків

В інтерв'ю агентству "Bloomberg" представники Офісу Президента заявили про наміри команди Зеленського зняти мораторій на продаж української землі, розпродати державні банки та найбільші підприємства — "Укрзалізницю" і "Укрпошту". Це ясно говорить про те, що замість виконання передвиборних обіцянок про мир і зниження тарифів "слуги народу" планують розпродаж країни "з молотка". Про це пише прес-служба Опозиційної платформи - За життя.

Такі заяви представників "Зе-команди" повністю виправдовують найгірші прогнози: вони тільки називають себе "слугами народу", але в реальності обслуговують зовнішніх кредиторів на чолі з МВФ. Вони не збираються виконувати свої передвиборчі обіцянки. У них немає мирного плану, вони не озвучують свої мирні ініціативи і не заявляють про наміри вести прямі переговори про мир. Вони не збираються знижувати комунальні тарифи і покращувати життя людей. У нової влади не було і немає плану відродження української промисловості. Вони не будуть допомагати національному товаровиробнику, українським фермерам і захищати права селян-власників земельних паїв.

"Зе-влада уже почала відпрацьовувати зовнішнє замовлення на розпродаж українських підприємств і банків, знищення вітчизняного виробника і розпродаж сільськогосподарської землі. Це не безвідповідальність або непрофесіоналізм — це зрада національних інтересів.

Опозиційна платформа - За життя виступає проти планів бездумної приватизації системоутворюючих державних підприємств і банків. Ми категоричні противники відкриття в нинішніх умовах ринку землі, яке призведе до безконтрольної експлуатації головного природного багатства українського народу — сільськогосподарської землі. Відкриття ринку землі може відбутися тільки після загальнонаціонального референдуму. Це наша принципова позиція.

Опозиційна платформа - За життя в новому складі парламенту буде домагатися миру, припинення тарифного геноциду, поліпшення життя громадян і відродження національної економіки. Ми не дамо ні одного голосу за закони та ініціативи, які суперечать інтересам українських громадян і національним інтересам країни. Ми будемо боротися за те, щоб Україна знову стала мирною, незалежною, розвиненою та соціально відповідальною державою.
Архів
Новини
Захід України заллє дощами, а в центрі знову похолодає: прогноз погоди на 1 серпня 14:50
У Молдові з'явилася перша політична партія колективної дії "Громадянський конгрес" 14:43
В гуртожитку Ірпінського економічного коледжу сталася пожежа 14:36
Коси замість поручнів в метро Санкт-Петербурга. Фото: ottomaks/Instagram
Жіночі коси замість поручнів розвісив художник-акціоніст у метро Санкт-Петербурга 14:24
Зниження тарифу "Укренерго" дозволить зменшити вартість електроенергії для всіх споживачів, - Сергій Чех 14:21
більше новин
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
Макс Поляков та посол США в Україні обговорили можливості співпраці в оборонній промисловості 18:17
"Зелені" та ДП "Гарантований покупець" закликають суд розблокувати виплати ВДЕ 19:10
Це як?! Може, Конституцією передбачено? – у журналістів викликала подив ініціатива Богдана за відставку Кличка 17:30
Кандидат на посаду голови Одеської ОДА Болдін заявив про "чорну" PR-кампанію, розгорнуту проти нього невідомими 18:37
більше новин
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
"Нафтогаз" надав суду в Гаазі оцінку збитків від захоплення Росією $5,2 млрд активів в Криму 11:01
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok