В опозиції виступили проти "планів бездумної приватизації" системоутворюючих державних підприємств і банків

В інтерв'ю агентству "Bloomberg" представники Офісу Президента заявили про наміри команди Зеленського зняти мораторій на продаж української землі, розпродати державні банки та найбільші підприємства — "Укрзалізницю" і "Укрпошту". Це ясно говорить про те, що замість виконання передвиборних обіцянок про мир і зниження тарифів "слуги народу" планують розпродаж країни "з молотка". Про це пише прес-служба Опозиційної платформи - За життя.

Такі заяви представників "Зе-команди" повністю виправдовують найгірші прогнози: вони тільки називають себе "слугами народу", але в реальності обслуговують зовнішніх кредиторів на чолі з МВФ. Вони не збираються виконувати свої передвиборчі обіцянки. У них немає мирного плану, вони не озвучують свої мирні ініціативи і не заявляють про наміри вести прямі переговори про мир. Вони не збираються знижувати комунальні тарифи і покращувати життя людей. У нової влади не було і немає плану відродження української промисловості. Вони не будуть допомагати національному товаровиробнику, українським фермерам і захищати права селян-власників земельних паїв.

"Зе-влада уже почала відпрацьовувати зовнішнє замовлення на розпродаж українських підприємств і банків, знищення вітчизняного виробника і розпродаж сільськогосподарської землі. Це не безвідповідальність або непрофесіоналізм — це зрада національних інтересів.

Опозиційна платформа - За життя виступає проти планів бездумної приватизації системоутворюючих державних підприємств і банків. Ми категоричні противники відкриття в нинішніх умовах ринку землі, яке призведе до безконтрольної експлуатації головного природного багатства українського народу — сільськогосподарської землі. Відкриття ринку землі може відбутися тільки після загальнонаціонального референдуму. Це наша принципова позиція.

Опозиційна платформа - За життя в новому складі парламенту буде домагатися миру, припинення тарифного геноциду, поліпшення життя громадян і відродження національної економіки. Ми не дамо ні одного голосу за закони та ініціативи, які суперечать інтересам українських громадян і національним інтересам країни. Ми будемо боротися за те, щоб Україна знову стала мирною, незалежною, розвиненою та соціально відповідальною державою.