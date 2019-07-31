Вимога ЗЗФ, НЗФ і "Дніпроазот" про тарифи на електроенергію абсолютно необгрунтована, член комітету ВР з ПЕК

Вимога "Запорізького заводу феросплавів" (ЗЗФ), "Нікопольського заводу феросплавів" (НЗФ) і "Дніпроазота" про скасування тарифу держпідприємства "Укренерго" на передачу електроенергії економічно необґрунтована, задоволення цієї вимоги зробить неможливим розрахунки з виробниками електроенергії з поновлюваних джерел і може призвести до банкрутства "Укренерго". Про це заявив народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань ПЕК, ядерної політики та ядерної безпеки Артур Мартовицький.

"ЗЗФ, НЗФ і "Дніпроазот" фінансово успішні приватні підприємства, які отримують більший прибуток. Істотна частина виробленої ними продукції експортується, отже, вони мають валютну виручку, що стабільно надходить. На мій погляд, вони в змозі оплачувати тарифи на передачу електроенергії" - повідомив А. Мартовицький.

"Мітинги, які організували власники ЗЗФ, НЗФ і "Дніпроазота" під НКРЕКП і "Укренерго" - це спроба вибити собі індивідуальний знижений тариф на електроенергію. Крім того, тут можна вбачати і спробу чинити тиск на суди", - вважає народний депутат А. Мартовицький.

Нагадаємо, 30 липня Окружний адміністративний суд Києва відмовив НЗФ у задоволенні клопотання про зупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії "Укренерго" з 1 серпня.

В кінці червня тим же судом для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКП було зупинено дію постанов регулятора №954 та №955 від 7 червня, якими встановлені тарифи "Укренерго" на друге півріччя 2019 року. Пізніше НКРЕКП скасував постанову №954 та затвердив новий тариф для "Укренерго" з 1 серпня постановою №1411 від 12 липня.

"Укренерго" відзначають, що через рішення суду компанія працює в липні за тарифом, установленим без урахування запуску нової моделі ринку електроенергії. "Цей тариф не покриває витрати Укренерго на виконання своїх функцій у новому ринку електроенергії. Зокрема, відсутні кошти на покупку послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми і компенсації витрат ДП "Гарантований покупець" на купівлю електроенергії поновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом", - сказано в повідомленні компанії. У свою чергу, ДП "Гарантований покупець" 26 липня подало позов про стягнення з "Укренерго" авансового платежу в 1,58 млрд грн.

"Якщо рішенням суду дію постанови НКРЕКП №1411 буде призупинено, це може привести до банкрутства НЕК "Укренерго", - заявляли в "Укренерго" 22 липня.

За результатами 2017 року чистий прибуток підприємства становив 2,67 млрд. грн, доподатковий прибуток в 2018 році становив 3,27 млрд. грн. Чистий прибуток ЗЗФ в 2017 році становив 1,65 млрд. грн. Чистий прибуток "Дніпроазоту" в 2018 році становив 3,9 млрд. грн.