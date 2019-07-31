Україна і Польща відзначать Дні добросусідства відкриттям додаткового переходу на закарпатському кордоні

Додатковий пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня - Волосате" на українсько-польському кордоні буде працювати 8-10 серпня з нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Закарпатської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.\r\n"Запрошуємо жителів та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який буде працювати 3 дні з 10:00 до 19:00 за київським часом", - сказано в ньому.\r\nПеретинати міждержавний кордон через КПП зможуть і пішоходи, і велосипедисти.\r\nПеретин кордону буде здійснюватися за біометричним паспортом або Шенгенською візою.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, МЗС Польщі стурбоване підтримкою владою Львівської і Волинської областей націоналістичних рухів.\r\nРаніше на півдні Польщі офіційно відкрили українське консульство, а Польща відкликала посла в Україні.