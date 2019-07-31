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31 липня 2019, середа, 12:19 17
Зовнішня політика 2019-07-31T13:00:02+03:00
Українські Новини
Україна і Польща відзначать Дні добросусідства відкриттям додаткового переходу на закарпатському кордоні

Україна і Польща відзначать Дні добросусідства відкриттям додаткового переходу на закарпатському кордоні

Контрольно-пропускний пункт
Контрольно-пропускний пункт "Лубня - Волосате". Фото: Закарпатська ОДА

Додатковий пішохідний контрольно-пропускний пункт "Лубня - Волосате" на українсько-польському кордоні буде працювати 8-10 серпня з нагоди проведення Днів добросусідства України та Польщі в межах Закарпатської області та Підкарпатського воєводства.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Закарпатської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"Запрошуємо жителів та гостей Закарпаття скористатися можливістю відвідати Польщу через пішохідний перехід, який буде працювати 3 дні з 10:00 до 19:00 за київським часом", - сказано в ньому.

Перетинати міждержавний кордон через КПП зможуть і пішоходи, і велосипедисти.

Перетин кордону буде здійснюватися за біометричним паспортом або Шенгенською візою.

Як повідомляли Українські Новини, МЗС Польщі стурбоване підтримкою владою Львівської і Волинської областей націоналістичних рухів.

Раніше на півдні Польщі офіційно відкрили українське консульство, а Польща відкликала посла в Україні.

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