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  • 95 тисяч споживачів природного газу Сумщини передають показання лічильників у особистих кабінетах
31 липня 2019, середа, 11:31 6 Прес-реліз
Економіка 2019-07-31T12:45:02+03:00
Українські Новини
95 тисяч споживачів природного газу Сумщини передають показання лічильників у особистих кабінетах

95 тисяч споживачів природного газу Сумщини передають показання лічильників у особистих кабінетах

Сумигаз. Фото: sm.104.ua
Сумигаз. Фото: sm.104.ua

Вже четвертий рік всі клієнти АТ "Сумигаз" мають можливість контролювати свій особовий рахунок онлайн за допомогою особистих кабінетів на сайті компанії. Зараз online-сервісом користуються понад 25% домогосподарств Сумської області.

"Від початку року кількість зареєстрованих особистих кабінетів зросла на 15 тисяч. Сервіс доступний для використання не лише в містах, а й у віддалених сільських районах області. Для реєстрації на сайті 104.ua необхідно зайти в поле "Реєстрація", ввести номер свого особового рахунку, останню суму платежу та email", - зазначає начальник управління клієнтського сервісу АТ "Сумигаз" Едуард Онищенко.

Також для клієнтів компанії розроблена мобільна версія - додаток 104 Mobile. Його особливість та зручність у тому, що через один мобільний пристрій можна передавати показання лічильників за декількома особовими рахунками.

Користувачам смартфонів мобільний додаток 104Mobile доступний для завантаження на Google Play, для користувачів iPhone додаток 104Mobile - на App Store.

Для того, щоб передати показання лічильника газу не потрібно навіть виходити з дому – заходите в свій "Особистий кабінет", декілька хвилин і все зроблено.

Протягом всього періоду існування сервіси постійно вдосконалюють, виходячи з побажань самих споживачів газу, що дозволяє клієнтам отримувати комплексне обслуговування без відвідування офісів компанії.
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