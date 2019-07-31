Нові можливості контакт-центру "Чернівцігаз Збуту" дозволили опрацювати в 5,5 раз більше звернень клієнтів

Від початку року оператори Контакт-центру ТОВ "Чернівцігаз Збуту" опрацювали 393,8 тис. звернень клієнтів. Найчастіше споживачі області звіряють дані особового рахунку та консультуються щодо рахунків за спожитий газ.

Контакт-центр "Чернівцігаз Збуту" підвищує ефективність обслуговування клієнтів, тому в січні-червні цього року стало можливим дати відповіді та обробити в 5,5 раз більше звернень споживачів газу, ніж торік.

Консультації фахівців Контакт-центру можна отримати безпосередньо в "Особистому кабінеті" на сайті 104.ua. Таким чином, оператори контакт-центру проконсультували майже 125 тис. споживачів блакитного палива Чернівецької області. Другими за популярністю серед клієнтів "Чернівцігаз Збуту" стали звернення з питаннями щодо звірки особового рахунку та консультації за квитанціями – це зробили майже 60 тис. буковинців. Окрім того, в "Особистому кабінеті" є опція зворотного дзвінка "Callback", якою успішно скористалися 39 тис. клієнтів компанії.

"Задля зручності та економії часу наших клієнтів ми постійно працюємо над розширенням способів дистанційного спілкування з нашою компанією. Відтак, окрім контакт-центру," Особистого кабінету" на сайті 104.ua та мобільного додатку 104Mobile для Android, цьогоріч було розроблено ще чат-бот 7104.ua у месенджері Viber та мобільний додаток 104 MobileLight для користувачів iPhone. Сплатити за газ не виходячи з дому – зручно та просто. З початку року понад 23 тис. наших клієнтів вже розрахувались за газ саме через онлайн-сервіси", - розповідає директор ТОВ "Чернівцігаз Збут" Володимир Ляшенко.

Отримати консультацію в контакт-центрі ТОВ "Чернівцігаз Збут" споживачі можуть щодня від 8:00 до 20:00 за номерами телефонів (0372) 93 18 04. Оператори працюють без обідньої перерви.

Для того, аби самостійно контролювати стан особового рахунку, розмір нарахованої субсидії, наявність боргу або переплати, передати показання лічильника - зареєструйте свій "Особистий кабінет" на сайті 104.ua. Детальну інструкцію як зареєструватися в "Особистому кабінеті", читайте на сайті 104.ua у розділі "Як зареєструватися".