Письменниця серії романів про Гаррі Поттера відзначає 54-й День народження

Сьогодні, 31 липня, британська письменниця, сценарист і кінопродюсер, Джоан Роулінг відзначає 54-річчя.

Славу Джоан Роулінг принесла серія романів про Гаррі Поттера. Книги про Гаррі Поттера отримали кілька нагород і були продані в кількості понад 500 мільйонів примірників. Книги стали основою для серії фільмів, стали третьою за касовими зборами серією фільмів в історії. Джоан Роулінг сама затверджувала сценарії фільмів, а також увійшла до складу продюсерів останніх двох частин.

За п'ять років Роулінг пройшла шлях від життя на соціальну допомогу до статусу мультимільйонерші. Вона - автор, який найбільше продається у Великобританії, з обсягом продажів понад 238 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2017 році Роулінг очолила рейтинг Forbes європейських знаменитостей з найбільшим доходом за останній рік. Її заробіток склав 95 мільйонів доларів.



Користувачі соцмереж вже почали активно вітати письменницю і дякувати їй за працю.



"Спасибі Мамо Ро за те, що ти зробила і продовжуєш робити для нас", - написала користувачка.

Скріншот: Instagram/maiami3107

"Ці книги заслуговують на історичне визнання за те, що прищепили любов до читання мільйонам дітей і дорослим людям по всьому світу", - діляться шанувальники.

Скріншот: Instagram/imagenesletras

Шанувальники вітають Роулінг і називають королевою фантастики.

Скріншот: Instagram/anangsha

Нагадаємо, раніше біля католицького храму в Гданську група священиків спалила книги про Гаррі Поттера і вампірів.

В 2018 році Роулінг змістилася з першої позиції на другу найбільш високооплачуваних письменників за версією Forbes.