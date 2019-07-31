Письменниця серії романів про Гаррі Поттера відзначає 54-й День народження

Сьогодні, 31 липня, британська письменниця, сценарист і кінопродюсер, Джоан Роулінг відзначає 54-річчя.\r\nСлаву Джоан Роулінг принесла серія романів про Гаррі Поттера. Книги про Гаррі Поттера отримали кілька нагород і були продані в кількості понад 500 мільйонів примірників. Книги стали основою для серії фільмів, стали третьою за касовими зборами серією фільмів в історії. Джоан Роулінг сама затверджувала сценарії фільмів, а також увійшла до складу продюсерів останніх двох частин.За п'ять років Роулінг пройшла шлях від життя на соціальну допомогу до статусу мультимільйонерші. Вона - автор, який найбільше продається у Великобританії, з обсягом продажів понад 238 мільйонів фунтів стерлінгів. У 2017 році Роулінг очолила рейтинг Forbes європейських знаменитостей з найбільшим доходом за останній рік. Її заробіток склав 95 мільйонів доларів. Користувачі соцмереж вже почали активно вітати письменницю і дякувати їй за працю. "Спасибі Мамо Ро за те, що ти зробила і продовжуєш робити для нас", - написала користувачка.\r\nСкріншот: Instagram\/maiami3107\r\n"Ці книги заслуговують на історичне визнання за те, що прищепили любов до читання мільйонам дітей і дорослим людям по всьому світу", - діляться шанувальники.\r\nСкріншот: Instagram\/imagenesletras\r\nШанувальники вітають Роулінг і називають королевою фантастики.\r\nСкріншот: Instagram\/anangsha \r\nНагадаємо, раніше біля католицького храму в Гданську група священиків спалила книги про Гаррі Поттера і вампірів.\r\nВ 2018 році Роулінг змістилася з першої позиції на другу найбільш високооплачуваних письменників за версією Forbes.