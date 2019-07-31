Коломойський тиском намагається добитися пільгових тарифів на електроенергію, - ЗМІ

Робітники підприємств Акціонерного товариства "Запорізький завод феросплавів", АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Дніпроазот" олігарха Ігоря Коломойського вийшли з мітингом під будівлю НЕК "Укренерго". Головна вимога – надати знижені пільгові тарифи на електроенергію для своїх підприємств, пише Главком.

Видання нагадує, що вчора Окружний адміністративний суд Києва відмовив Нікопольському заводу феросплавів (НЗФ) Ігоря Коломойського в задоволенні клопотання про зупинення дії постанови НКРЕКП №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня. Про це повідомила прес-служба енергокомпанії. "У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб'єкта владних повноважень (постанови НКРЕКП від 12 липня 2019 року №1411, – ред.) і порушення прав або інтересів заявника таким рішенням", - сказано в постанові суду. У компанії нагадали, що наприкінці червня тим же судом для забезпечення адміністративного позову НЗФ проти НКРЕКП було зупинено дію постанов регулятора №954 та №955 від 7 червня, якими встановлені тарифи Укренерго на друге півріччя 2019 року. Пізніше регулятор скасував постанову №954 та затвердив новий тариф для Укренерго з 1 серпня постановою №1411 від 12 липня. В Укренерго відзначають, що через рішення суду компанія працює в липні за тарифом, встановленим без урахування запуску нової моделі ринку електроенергії.

"Цей тариф не покриває витрати Укренерго на виконання своїх функцій у новому ринку електроенергії. Зокрема, відсутні кошти на покупку послуг генеруючих компаній для балансування енергосистеми і компенсації витрат ДП Гарантований покупець на купівлю електроенергії поновлюваних джерел енергії за "зеленим" тарифом", - сказано в повідомленні компанії. Гарантований покупець 26 липня подав позов про стягнення з Укренерго авансового платежу в 1,58 млрд грн. Вчора Європейський банк реконструкції і розвитку, як один з найбільших інвесторів в "зелену" енергетику, просить президента України Володимира Зеленського вирішити проблему виплат за "зеленим тарифом", яка виникла після рішення Окружного суду Києва про призупинення виплат за зеленим тарифом.

З 2014 року інвестиції в українську "зелену" енергетику становили 3,3 млрд євро, з яких більше половини - міжнародні інвестиції.