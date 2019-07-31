МХП відмовляється від виробництва фуа-гра

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) заявляє про припинення виробництва фуа-гра і гусячого м'яса до вересня 2019 року, а також про рішення продати Снятинську птахофабрику.

Про це йдеться в повідомленні МХП, передають Українські Новини.

"Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи зі штаб-квартирою в Україні сьогодні оголошує про своє рішення припинити виробництво гусячого м'яса і фуа-гра на своїй Снятинській птахофабриці до початку вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Активи птахофабрики, які становлять менше 0,5% активів МХП, виставлені на продаж.

Згідно з повідомленням, МХП вважає, що виробництво фуа-гра не відповідає стратегії і політиці компанії, яка дотримується концепції благополуччя тварин.

Птахофабрика була заснована в 2005 році, в 2018 році вона виробила 104 тонни печінки та 797 тонн м'яса і субпродуктів.

Як повідомляли "Українські Новини", у 2018 МХП продала близько 50 тис. тонн фуа-гра.

Раніше МХП завершила операцію з придбання компанії PerutninaPtuj(Словенія).