МХП відмовляється від виробництва фуа-гра

Один з найбільших виробників м'яса птиці компанія "Миронівський хлібопродукт" (МХП, Київ) заявляє про припинення виробництва фуа-гра і гусячого м'яса до вересня 2019 року, а також про рішення продати Снятинську птахофабрику.\r\nПро це йдеться в повідомленні МХП, передають Українські Новини.\r\n"Материнська компанія провідної міжнародної агропромислової групи зі штаб-квартирою в Україні сьогодні оголошує про своє рішення припинити виробництво гусячого м'яса і фуа-гра на своїй Снятинській птахофабриці до початку вересня 2019 року", - йдеться в повідомленні.\r\nАктиви птахофабрики, які становлять менше 0,5% активів МХП, виставлені на продаж.\r\nЗгідно з повідомленням, МХП вважає, що виробництво фуа-гра не відповідає стратегії і політиці компанії, яка дотримується концепції благополуччя тварин.\r\nПтахофабрика була заснована в 2005 році, в 2018 році вона виробила 104 тонни печінки та 797 тонн м'яса і субпродуктів.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у 2018 МХП продала близько 50 тис. тонн фуа-гра.\r\nРаніше МХП завершила операцію з придбання компанії PerutninaPtuj(Словенія).