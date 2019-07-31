Феросплавні заводи звозять автобусами працівників на мітинг проти "зеленої" енергетики, - Українська асоціація відновлюваної енергетики

Феросплавні заводи планують провести мітинг проти рішення Окружного суду Києва, яким "Нікопольському заводу феросплавнів" Ігоря Коломойського відмовлено у подальшому блокуванні тарифу НЕК "Укренрего". Про це на своїй сторінці в мережі Facebook пише Українська асоціація відновлюваної енергетики.

"Кажуть, що привезли автобуси людей на мітинг. З відновлюваною енергетикою боряться старими методами? Феросплавні заводи звозять автобусами працівників на мітинг саме в той день, коли буде суд по справі...".

За словами співзасновника Союзу "Активних споживачів та просьюмерів" Андрій Зінченко, саме "нікопольський завод феросплавів" подав до суду з вимогою відмінити "оплату зелених через тарифи Укренерго". "Очевидно, що готують картинку в стилі "ВДЕ позбавляють металургів роботи", - заявив він.

За повідомленням ЗМІ, робочі підприємств АТ "Запорізький завод феросплавів", АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Дніпроазот" олігарха Ігоря Коломойського вийшли з мітингом під будівлю НЕК "Укренерго". Головні вимога - надати знижені пільгові тарифи на електроенергію для своїх підприємств.

Акція організована після відмови Окружного адміністративного суду Києва в задоволенні клопотання про призупинення дії постанови НКРЕКУ №1411 від 12 липня, яким затверджено новий тариф на послуги з передачі електроенергії Укренерго з 1 серпня. "У суду відсутні на даній стадії підстави стверджувати про очевидну протиправність зазначеного рішення суб'єкта владних повноважень (постанови НКРЕКУ від 12 липня 2019 року №1411, - ред.) І порушення прав або інтересів заявника таким рішенням", - сказано в постанові суду.