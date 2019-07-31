Три іномарки і автобус не розминулися на Оболоні: маленькі діти і жінка в лікарні

В Оболонському районі Києва на вулиці Дніпроводській сталася ДТП з постраждалими. Зіткнулися автомобілі Hyundai Accent, Hyundai Elantra, Volkswagen Jetta і автобус. Постраждали маленькі діти і жінка. Їх госпіталізували до лікарні, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася 30 липня близько 22:10.

За словами правоохоронців, спочатку, біля в'їзду в Вишгород, відбулося незначне зіткнення між машинами Hyundai Accent, Hyundai Elantra. Водії виставили знак аварійної зупинки і очікували патрульну поліцію. Через 10-15 хвилин у них на повній швидкості влетів Volkswagen, який перед цим зачепив автобус.

Від удару машини розкидало проїжджою частино. У момент аварії в Accent перебувала жінка і двоє маленьких дітей. Хлопчика і дівчинку госпіталізували до лікарні. Вони отримали незначні травми. Попередньо, всі водії перебували у тверезому стані. Механізм зіткнення і подробиці аварії встановлюються.

На час оформлення ДТП рух транспорту було затруднено. На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група.

ДТП в Оболонському районі. Фото: "Інформатор"