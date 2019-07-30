Фото дня: у Миколаївському зоопарку показали новонароджене зебреня

У Миколаївському зоопарку народився малюк зебри. Це сталося в суботу, 27 липня.\r\nРадісну звістку повідомив директор зоопарку Володимир Топчій і показала фото малюка на своїй сторінці в Facebook.\r\n"27 липня у нас народився малюк у зебри Чапмана. Назвали Пучею", – лаконічно повідомив директор про поповнення у звіринці.\r\nКрім того, 22 липня в Миколаївському зоопарку з'явився на світ і амурський тигр.\r\nМалюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com\/Владимир Топчій\r\nЯк повідомляє Niklife, незабаром в зоопарку мають з'явитися жирафи і слони. В рамках програми, за якою в Миколаївський зоопарк приїдуть слони і жирафи, в іноземний звіринець буде відданий білий ведмедик Сметанка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Миколаївський зоопарк в день полярного ведмедя опублікував кумедне відео своїх вихованців.\r\nУ минулому році в Миколаївському зоопарку відбувся весняний "бебі-бум" серед представників диких кішок.\r\nКрім того, Миколаївський зоопарк передав амурського леопарда по імені Гуркіт у "Парк кішок" (Нель у Франції).\r\nРаніше два амурських тигри народилися у Миколаївському зоопарку.