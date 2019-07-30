підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 22:18 12
Життя 2019-07-30T23:45:01+03:00
Українські Новини
Фото дня: у Миколаївському зоопарку показали новонароджене зебреня

Фото дня: у Миколаївському зоопарку показали новонароджене зебреня

Малюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com/Владимир Топчій
Малюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com/Владимир Топчій

У Миколаївському зоопарку народився малюк зебри. Це сталося в суботу, 27 липня.

Радісну звістку повідомив директор зоопарку Володимир Топчій і показала фото малюка на своїй сторінці в Facebook.

"27 липня у нас народився малюк у зебри Чапмана. Назвали Пучею", – лаконічно повідомив директор про поповнення у звіринці.

Крім того, 22 липня в Миколаївському зоопарку з'явився на світ і амурський тигр.

Малюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com/Владимир ТопчійМалюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com/Владимир Топчій

Як повідомляє Niklife, незабаром в зоопарку мають з'явитися жирафи і слони. В рамках програми, за якою в Миколаївський зоопарк приїдуть слони і жирафи, в іноземний звіринець буде відданий білий ведмедик Сметанка.

Як повідомляли Українські Новини, Миколаївський зоопарк в день полярного ведмедя опублікував кумедне відео своїх вихованців.

У минулому році в Миколаївському зоопарку відбувся весняний "бебі-бум" серед представників диких кішок.

Крім того, Миколаївський зоопарк передав амурського леопарда по імені Гуркіт у "Парк кішок" (Нель у Франції).

Раніше два амурських тигри народилися у Миколаївському зоопарку.

Більше новин про: Зоопарк Зебра Фото дня Миколаївський зоопарк

Архів
Новини
Проїзд у тролейбусах і трамваях Дніпра подорожчає на 50% 23:48
У Пакистані літак впав на житлові будинки: є жертви 23:08
За півроку від торгівлі людьми постраждали 170 осіб, серед яких 5 дітей 22:36
Малюк зебри у Миколаївському зоопарку. Фото: facebook.com/Владимир Топчій
Фото дня: у Миколаївському зоопарку показали новонароджене зебреня 22:18
Серед виборців "Слуги народу" майже 60% віком до 30 років, а 50% - не отримали вищу освіту 21:53
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
Активіста, який стрибнув на капот авто Порошенка, викликали на допит 16:30
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok