На інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста

У вівторок, 30 липня, група невідомих напала на будівлю інформаційного агенства "Укрінформ". Вони забігли всередину почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а на завершення розбили вхідні двері і втекли. Постраждали, щонайменше, три журналіста. Про це повідомляє Сергій Томіленко у своєму Facebook.

Під час прес-конференції в "Укрінформі", на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про фальсифікації на виборах, самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями. За даними видання, хлопці вибили вхідні двері в зал і вбігли з криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".

Зазначимо, що за даними ЦВК Аксьонов з мінімальним відривом програв вибори мера Покровська Руслану Требушкину.

Також факт нападу підтверджує голова НСЖУ Сергій Томіленко не свій сторінці в Facebook. За його словами, постраждали щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник прес-залу.

Самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Нагадаємо, що невідомі вандали напали на прес-центр Українських Новин.