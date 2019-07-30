підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.4
˟
30 липня 2019, вівторок, 19:40 54
ЗМІ 2019-07-30T21:45:01+03:00
Українські Новини
На інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста

На інформаційне агентство "Укрінформ" напали невідомі: постраждало 3 журналіста

Самовисуванця Андрія Аксьонова облили водою й закидали яйцями. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Самовисуванця Андрія Аксьонова облили водою й закидали яйцями. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

У вівторок, 30 липня, група невідомих напала на будівлю інформаційного агенства "Укрінформ". Вони забігли всередину почали конфліктувати з присутніми, кидали яйця, а на завершення розбили вхідні двері і втекли. Постраждали, щонайменше, три журналіста. Про це повідомляє Сергій Томіленко у своєму Facebook.

Під час прес-конференції в "Укрінформі", на якій кандидати в депутати по округу №50 зібралися розповісти про фальсифікації на виборах, самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями. За даними видання, хлопці вибили вхідні двері в зал і вбігли з криками "Сепаратист Аксьонов!", "Ганьба".

Зазначимо, що за даними ЦВК Аксьонов з мінімальним відривом програв вибори мера Покровська Руслану Требушкину.

Також факт нападу підтверджує голова НСЖУ Сергій Томіленко не свій сторінці в Facebook. За його словами, постраждали щонайменше троє співробітників агентства, зокрема Сергій Сай-Боднар, керівник прес-залу.

Самовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написомСамовисуванця Андрія Аксьонова молодики в футболках з написом "Традиція і порядок" облили водою й закидали яйцями. Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Нагадаємо, що невідомі вандали напали на прес-центр Українських Новин.

Більше новин про: Укрінформ

Архів
Новини
Серед виборців "Слуги народу" майже 60% віком до 30 років, а 50% - не отримали вищу освіту 21:53
Радник Зеленського натякнув, що Супрун можуть посадити в результаті аудиту закупівель ліків 21:25
У нього вже все позаду, - Гройсман про Порошенка 21:01
Я не боюся підозри, але все має бути в рамках закону, - глава ОАК Павло Вовк 20:40
Зеленський призначив позаштатним радником президента клініки "Борис" Радуцького 20:24
більше новин
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
"Укроборонпром" втримав ринок Таїланду за рахунок деполітизації керівництва 07:01
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Глуховерю звільнили: в. о. начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області призначили Васицкого 14:09
На матч Зеленський прийшов зі своєю дочкою Олександрою і главою адміністрації Президента Андрієм Богданом. Скріншот Футбол 1
Зеленський і Богдан прийшли дивитися Суперкубок України "Динамо" - "Шахтар" 23:22
більше новин
Дмитро Купріян - другий праворуч. Фото: сайт
Справа МН17: Бойовик "ДНР", що вкрав трейлер для перевезення "Бука", вийшов на свободу 09:01
Ірина Аллахвердієва. Фото: Ганна Стешенко/Facebook
Новоспечена депутат Ради від "Слуги народу" з'явилася в Трускавці в сарафані елітного бренду 14:14
Зеленський звільнив Короля Артура 11:22
Чорне море вдвічі брудніше за Середземне, - дослідження 16:58
Кличко протестує проти звільнення за тією ж процедурою, за якою він був призначений, - Богдан 13:36
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok